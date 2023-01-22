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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: 22-01-2023, 10:28

Просмотров: 4492

Насколько подорожали авиаперелеты в Актау

В целом по стране услуги авиаперевозок выросли почти на 17 процентов за год.

Фото из доступных источников
Согласно данным проекта по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов, по итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8 процента за год.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67 процентов.

В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3 процента за год) и Костанайская (плюс 43,2 процента) области.

В нашей области цена выросла на 15,8 процента.

Из 20 регионов только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8 процента и на 3,9 процента соответственно.

Насколько подорожали авиаперелеты в Актау


За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 миллионов пассажиров - это на 16,5 процента больше, чем годом ранее.

Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 миллиона человек. Следом расположился Шымкент - три миллиона человек, и столица.



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