Насколько подорожали авиаперелеты в Актау

Согласно данным проекта по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов, по итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8 процента за год.В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Западно-Казахстанской области: сразу плюс 67 процентов.В тройку антилидеров также попали Абайская (плюс 57,3 процента за год) и Костанайская (плюс 43,2 процента) области.Из 20 регионов только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен: на 20,8 процента и на 3,9 процента соответственно.За январь-декабрь 2022 года авиакомпании перевезли 11 миллионов пассажиров - это на 16,5 процента больше, чем годом ранее.Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 7,4 миллиона человек. Следом расположился Шымкент - три миллиона человек, и столица.