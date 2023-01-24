Боевые стрельбы морской пехоты проходят в Мангистау

Несмотря на погодные условия, в Актауском гарнизоне более 1500 военнослужащих бригады морской пехоты проводят боевые стрельбы. Также на полигоне задействовано около 80 единиц военной техники.Как сообщили в ведомстве, на полигоне морские пехотинцы совершенствуются в различных способах ведения боевых действий: отражение атак незаконных вооруженных формирований, переход в наступление, преследование условного противника.– Военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя, действия в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности. Более 30 процентов занятий проводятся в ночных условиях, – пояснил майор Фархат Манабаев, командир 1 батальона морской пехоты гвардии.