Грант могут получить жители из социально уязвимых групп населения Мангистау

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Социально уязвимым группам населения предоставят 252 гранта на открытие бизнеса. Размер гранта составит 400 месячных расчётных показателей (МРП) - 1 380 000 тенге.
Гранты предоставляются по целевому назначению на приобретение необходимых средств труда, технологического оборудования, скота, птиц, саженцев, кустарников, семян и на аренду торговых объектов.
Асет Шопанов отметил, что для участия в конкурсе необходимо иметь сертификат о завершении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».
- Обладателем такого сертификата можно стать в любое время, пройдя онлайн-обучение продолжительностью 14 дней на платформе «SkillsEnbek». А для подачи заявки на грант необходимо зарегистрироваться на портале «BusinessEnbek» и выполнить действия в соответствии с инструкцией, - добавил Асет Шопанов.
Объявление о начале конкурса будет опубликовано за 10 дней до его начала на официальном сайте Управления по вопросам занятости населения.
Асет Шопанов напомнил, что в 2022 году из бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге на гранты для реализации новых бизнес-идей. Их обладателями тогда стали 990 человек.
Михаил Одинцов
Гранты предоставляются по целевому назначению на приобретение необходимых средств труда, технологического оборудования, скота, птиц, саженцев, кустарников, семян и на аренду торговых объектов.
Асет Шопанов отметил, что для участия в конкурсе необходимо иметь сертификат о завершении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».
- Обладателем такого сертификата можно стать в любое время, пройдя онлайн-обучение продолжительностью 14 дней на платформе «SkillsEnbek». А для подачи заявки на грант необходимо зарегистрироваться на портале «BusinessEnbek» и выполнить действия в соответствии с инструкцией, - добавил Асет Шопанов.
Объявление о начале конкурса будет опубликовано за 10 дней до его начала на официальном сайте Управления по вопросам занятости населения.
Асет Шопанов напомнил, что в 2022 году из бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге на гранты для реализации новых бизнес-идей. Их обладателями тогда стали 990 человек.
Михаил Одинцов
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