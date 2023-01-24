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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:44

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Грант могут получить жители из социально уязвимых групп населения Мангистау

Мангистаусцам из социально уязвимых групп выдадут 252 гранта на открытие бизнеса в 2023 году. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Асет Шопанов, руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Социально уязвимым группам населения предоставят 252 гранта на открытие бизнеса. Размер гранта составит 400 месячных расчётных показателей (МРП) - 1 380 000 тенге.

Гранты предоставляются по целевому назначению на приобретение необходимых средств труда, технологического оборудования, скота, птиц, саженцев, кустарников, семян и на аренду торговых объектов.

Асет Шопанов отметил, что для участия в конкурсе необходимо иметь сертификат о завершении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

- Обладателем такого сертификата можно стать в любое время, пройдя онлайн-обучение продолжительностью 14 дней на платформе «SkillsEnbek». А для подачи заявки на грант необходимо зарегистрироваться на портале «BusinessEnbek» и выполнить действия в соответствии с инструкцией, - добавил Асет Шопанов.

Объявление о начале конкурса будет опубликовано за 10 дней до его начала на официальном сайте Управления по вопросам занятости населения.

Асет Шопанов напомнил, что в 2022 году из бюджета было выделено 1,2 миллиарда тенге на гранты для реализации новых бизнес-идей. Их обладателями тогда стали 990 человек.

Михаил Одинцов



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