Питьевую воду отключили в нескольких микрорайонах Актау

Иллюстративное фото из архива lada.kz

На магистральном трубопроводе проводятся работы по замене запорных арматур (задвижек). Ремонтные работы проводят в связи с жалобами жителей 4, 5 и 6 микрорайонов на низкое давление подачи питьевой воды.



Из-за проводимого ремонта в 22 микрорайоне, а также с 1 по 6 микрорайонах отключена питьевая вода. В 14 и 15 микрорайонах снизилось давление подачи питьевой воды.



Завершить ремонтные работы планируют до 18:00.



Михаил Одинцов