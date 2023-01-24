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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 19:15

Просмотров: 2859

Кто виноват и что делать: оценка ситуации и пути решения проблем на ТОО «МАЭК» из заявлений главы Мангистау

Глава региона поднял вопросы, касающиеся работы предприятия, изменения тарифов на воду для потребителей, а также акцентировал внимание на проводимой работе для надёжного и непрерывного снабжения населения питьевой водой.

Фото из архива lada.kz
Мы собрали самое важное из выступления Нурлана Ногаева.

- Тарифы должны быть справедливыми и обоснованными. Мы должны понимать, что, заморозив тарифы, мы наносим ущерб коммунальным предприятиям. Те, кто может платить по счетам, должны платить сполна, а у кого нет возможности оплачивать коммунальные услуги – у государства есть механизм поддержки социально-уязвимых слоев населения. Жилищной помощью пользуются 1087 семей в Мангистау.

- Актау условно разделён на пять частей. В так называемой нижней части города, а именно, в 1, 2, 3А микрорайонах в ближайшее время будет проведена реконструкция и полная замена инженерных сетей. Проектно-сметная документация на сумму миллиард тенге уже готова и находится на государственной экспертизе. Работа по реконструкции инфраструктуры может вызвать неудобства для горожан, однако эти меры необходимы, чтобы мы смогли избежать коммунальные проблемы в будущем. Эта работа будет проведена по всему областному центру.

- Ввод новых мощностей на территории МАЭКа должен идти опережающими темпами, чем вывод изношенного оборудования.

- Люди, ранее работавшие на предприятии, знали о плачевном состоянии энергокомбината, однако бездействовали. Возникает вопрос – почему никаких мер предпринято не было?

- Необходимо провести технический аудит. Сделано это будет для того, чтобы выстроить алгоритм действий и расставить приоритетные задачи.

- С недобросовестными проектировщиками и подрядчиками нужно расторгать договор сразу.

- Ни одна фирма не должна обогащаться за счет МАЭКа. Никто не может устраивать саботаж на энергомбинате. Этот вопрос будет лично на моем контроле.

- Текущая ситуация на МАЭКе - вызов для специалистов, для ветеранов предприятия. Нам остаётся только принять этот вызов и минимизировать последствия неудовлетворительной работы, которая проводилась всё это время на энергокомбинате. Стабилизация предприятия зависит от содействия специалистов и ветеранов МАЭКа.

- Вопросы касательно строительства ПГУ и установки мощностей должны быть обсуждены и приняты прозрачным и открытым путём на предмет целесообразности принимаемых решений.

- Оборудование и установки нужно закупать напрямую у производителей, чтобы исключить посредников, которые создают лишнее звено и создают коррупционные риски.

- Ответственные органы должны активизировать совместную работу с Министерством энергетики по рекультивации и утилизации реактора БН-350.



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Комментарии ( 10 )

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camel (Посетители) Сегодня, 00:29
Нынешний аким - бывший министр энергетики. Это при его участии в "Законе об энергетике" появились энергоснабжающие проклади "альянсы-жарыки"?

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 00:19
Цитата: cas277cas
Хорошие слова!!!Посмотрим что на деле выдумают и сделают.

Надо начать с повышения зарплаты рабочим.Она должна быть достойной.Только тогда можно говорить о возрождений комбината.Какие бы светлые и правильные небыли бы намерения-никто даром ишачить небудет.На красивых словах далеко не уедеш.
 
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Intel (Посетители) Вчера, 22:48
Прсмотрим, как будете контролировать поставки. Время покажет!
 
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 AQTAUman (Посетители) Вчера, 22:46
Если хоть раз все озвученные здесь комментарии горожан на злободневную тему МАЭКа читают сами руководители области то пусть возьмут себе на заметку, что бесполезно натягивать сову на глобус в лице МаЭка, а оставить его уже в покое!!! Давным- давно надо было разработать Проектно-техническое обоснования по строительству новых мощностей ТЭЦ для верхних зон города, а для обслуживания нижней зоны оставить производственные объекты уже самого МАЭКа в лице модернизированных и капитально отремонтированных ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это будет разумно и с точки развития самого города правильным решением!!! Да и с летним поливом отпадет проблема из-за нехватки объемов воды!!!
 
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 Имярек (Посетители) Вчера, 21:52
- Ни одна фирма не должна обогащаться за счет МАЭКа.

А как же альянс-прокладка?
И жарық-прокладка?
Чем они занимаются ?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Космос (Посетители) Вчера, 21:46
Цитата: "- Люди, ранее работавшие на предприятии, знали о плачевном состоянии энергокомбината, однако бездействовали. Возникает вопрос – почему никаких мер предпринято не было?"
Цитата: "Стабилизация предприятия зависит от содействия специалистов и ветеранов МАЭКа."

Этими фразами прослеживается нехорошая тенденция свалить всю ответственность "больной головы на здоровую", т.е. с управленцев на работников. Только руководство несёт ответсвенность за развал Комбината, что они признавать не хотят и опустились до того, что обвиняют работников. Акиму надо лично собрать всех рабочих и итр, кроме управленцев, собрать и расспросить что да как! Много чего узнает...
Ветераны им виноваты! Вы ветеранов должны на руках носить, чтоб не бросили всё к чертям собачим... только один пример из тысячи - ветераны собственными силами, как говорится "на коленке", восстанавливают победитом подшипники для турбины(!), потому что новые подшипники руководство не закупает. Почему??? Большинство ППР проводится формально или минимально потому что руководство не закупает запасные части и расходники! Вы людей работяг соберите поговорите, много чего узнаете, что вам приближенные и руковоство не расскажет... так сказать другую сторону медали посмотрите
 
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 AQTAUman (Посетители) Вчера, 20:57
очень на сущие и злободневные проблемы начали только, только поднимать в лице акима области всё это надо было предпринимать и устранять ещё лет так 30 назад при тех тогда акимов кто только впустую свое "сомнительное" место протирал вместо того, чтобы заниматься объектами стратегического значения!!! а сейчас типа говорить, что ..."- Люди, ранее работавшие на предприятии, знали о плачевном состоянии энергокомбината, однако бездействовали. Возникает вопрос – почему никаких мер предпринято не было?" не совсем корректно и правильно..все кто своё время там работал и продолжают там работать уже давным-давно сигнализировали о плачевном состоянии самого предприятия в то время "захваченным" всякого рода проходимцами да мздоимцами в лице пришлых и циничных а ля "менеджеров" от лица Казатомпрома!!! много тогда снималось и видео и рассылались в местные паблики фото об сгнившем оборудовании на самих станциях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1!!! Люди буквально в набат тогда били... но от них как от назойливых мух отмахивались сами же местные руководители как области так и города!!! Всем нужна была сверхприбыль от МАЭКа!! Вот и закономерный результат как не вкладывая абсолютно ничего в модернизацию самого МАЭКа на выходе уже получить Полутруп на ладан дышащим еле-еле оборудованием!!! Извините, но современные Римляне не используют тысячелетние древнейшие канализации оставшиеся им ещё от их знаменитых предков, а давно используют современные тепловодокоммуникации!!! а древние здании и коммуникации у них служат памятниками самой истории древнего Рима...
 
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 Жуков (Посетители) Вчера, 20:36
Оборудование и установки нужно закупать НАПРЯМУЮ у производителей, чтобы исключить ПОСРЕДНИКОВ, которые создают лишнее звено и создают коррупционные риски..

Господа хорошие,хочется спросить вас : А нахрена вы сами расплодили вокруг себя множество посредников- "прокладок"? Почему сами,как производители напрямую не продаёте энергоресурсы населению?
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 20:07
Люди, ранее работавшие на предприятии, знали о плачевном состоянии энергокомбината, однако бездействовали. Возникает вопрос – почему никаких мер предпринято не было?.

Бездействовали!, "новые хозяева", МАЭКа, они думали о личном обогащении, а не модернизации оборудования, можно подумать ЧТО!, сейчас ёкимат будет производить обновление оборудования за счёт бюджетных средств?...
Всё!, ляжет на плечи населения, начнут в очередной раз повышать тарифы под тем же предлогом...
Цитата: cas277cas
Посмотрим что на деле выдумают и сделают...

Все мы ходим под богом.
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:18
Хорошие слова!!!Посмотрим что на деле выдумают и сделают...
 
 

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