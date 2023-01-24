Кто виноват и что делать: оценка ситуации и пути решения проблем на ТОО «МАЭК» из заявлений главы Мангистау

Фото из архива lada.kz

Мы собрали самое важное из выступления Нурлана Ногаева.



- Тарифы должны быть справедливыми и обоснованными. Мы должны понимать, что, заморозив тарифы, мы наносим ущерб коммунальным предприятиям. Те, кто может платить по счетам, должны платить сполна, а у кого нет возможности оплачивать коммунальные услуги – у государства есть механизм поддержки социально-уязвимых слоев населения. Жилищной помощью пользуются 1087 семей в Мангистау.



- Актау условно разделён на пять частей. В так называемой нижней части города, а именно, в 1, 2, 3А микрорайонах в ближайшее время будет проведена реконструкция и полная замена инженерных сетей. Проектно-сметная документация на сумму миллиард тенге уже готова и находится на государственной экспертизе. Работа по реконструкции инфраструктуры может вызвать неудобства для горожан, однако эти меры необходимы, чтобы мы смогли избежать коммунальные проблемы в будущем. Эта работа будет проведена по всему областному центру.



- Ввод новых мощностей на территории МАЭКа должен идти опережающими темпами, чем вывод изношенного оборудования.



- Люди, ранее работавшие на предприятии, знали о плачевном состоянии энергокомбината, однако бездействовали. Возникает вопрос – почему никаких мер предпринято не было?



- Необходимо провести технический аудит. Сделано это будет для того, чтобы выстроить алгоритм действий и расставить приоритетные задачи.



- С недобросовестными проектировщиками и подрядчиками нужно расторгать договор сразу.



- Ни одна фирма не должна обогащаться за счет МАЭКа. Никто не может устраивать саботаж на энергомбинате. Этот вопрос будет лично на моем контроле.



- Текущая ситуация на МАЭКе - вызов для специалистов, для ветеранов предприятия. Нам остаётся только принять этот вызов и минимизировать последствия неудовлетворительной работы, которая проводилась всё это время на энергокомбинате. Стабилизация предприятия зависит от содействия специалистов и ветеранов МАЭКа.



- Вопросы касательно строительства ПГУ и установки мощностей должны быть обсуждены и приняты прозрачным и открытым путём на предмет целесообразности принимаемых решений.



- Оборудование и установки нужно закупать напрямую у производителей, чтобы исключить посредников, которые создают лишнее звено и создают коррупционные риски.



- Ответственные органы должны активизировать совместную работу с Министерством энергетики по рекультивации и утилизации реактора БН-350.