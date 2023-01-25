Жалуйтесь: Антикоррупционная служба в Актау приглашает предпринимателей на прием

Шаменов Шамурайт

Прием пройдёт 26 января в 10:00. Принять в нем участие могут все желающие граждане.



- Защита бизнеса является одним из основных направлений Антикоррупционной службы. Если вы столкнулись с административными барьерами и законодательными пробелами со стороны государственных органов, приглашаем вас на личный прием, - сообщили в Антикоррупционной службе.



Место проведения приема: 35 мкр., палата предпринимателей «Атамекен», 2 этаж, зал «Устюрт».