Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 502.06 KZT
  • 1 RUB = 6.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:04

Просмотров: 413

В Мунайлинском и Каракиянском районах не решена проблема водообеспечения

Сегодня, 25 января, с участием главы региона Нурлана Ногаева состоялось совещание по вопросам бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей Мунайлинского и Каракиянского районов, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ходе совещание аким области обратил внимание на неудовлетворительно выполненную работу акиматов Каракиянского и Мунайлинского района по обеспечению населения питьевой водой.

В летний период совокупная мощность производства питьевой воды ТОО «Опреснительный завод «Каспий» составляет 25 000 м3/сутки. Из них 12 200 м3/сутки приходится для потребителей Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.

Основной причиной снижения питьевого водоснабжения для Мунайлинского и Каракиянского районов является сильное засорение илом и песком фильтров производственных цехов водоподготовки и обессоливания.

В данный момент с завода в Каракиянский район подается питьевая вода в объеме 1100 м3/сутки, из них принято 700 м3/сутки. В Мунайлинский район подано 5600 м3/сутки питьевой воды, из них принято 3300 м3/сутки.

На основании вышеизложенного, имеются потери на сетях водоснабжения. В связи с этим на сегодня создана рабочая группа по определению и устранению данных потерь.

В свою очередь, глава региона Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

- На данный момент для некоторых из жителей воду доставляют водовозками, но это не решение проблемы. Поставьте себя на место жителей, которые остались без воды. Чтобы вы делали? Этой воды не хватит ни для личного потребления, ни для хозяйственных нужд. В этой связи поручаю управлениям ЖКХ, опреснительному заводу «Каспий», ТОО «МАЭК», а также акимам Мунайлинского и Каракиянского районов совместно, в составе рабочей группы, в кратчайшие сроки решить данную проблему, - сказал Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика