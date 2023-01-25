В Мунайлинском и Каракиянском районах не решена проблема водообеспечения

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В ходе совещание аким области обратил внимание на неудовлетворительно выполненную работу акиматов Каракиянского и Мунайлинского района по обеспечению населения питьевой водой.



В летний период совокупная мощность производства питьевой воды ТОО «Опреснительный завод «Каспий» составляет 25 000 м3/сутки. Из них 12 200 м3/сутки приходится для потребителей Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов.



Основной причиной снижения питьевого водоснабжения для Мунайлинского и Каракиянского районов является сильное засорение илом и песком фильтров производственных цехов водоподготовки и обессоливания.



В данный момент с завода в Каракиянский район подается питьевая вода в объеме 1100 м3/сутки, из них принято 700 м3/сутки. В Мунайлинский район подано 5600 м3/сутки питьевой воды, из них принято 3300 м3/сутки.



На основании вышеизложенного, имеются потери на сетях водоснабжения. В связи с этим на сегодня создана рабочая группа по определению и устранению данных потерь.



В свою очередь, глава региона Нурлан Ногаев дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.



- На данный момент для некоторых из жителей воду доставляют водовозками, но это не решение проблемы. Поставьте себя на место жителей, которые остались без воды. Чтобы вы делали? Этой воды не хватит ни для личного потребления, ни для хозяйственных нужд. В этой связи поручаю управлениям ЖКХ, опреснительному заводу «Каспий», ТОО «МАЭК», а также акимам Мунайлинского и Каракиянского районов совместно, в составе рабочей группы, в кратчайшие сроки решить данную проблему, - сказал Нурлан Ногаев.