Назначен новый заместитель акима Актау

Фото пресс-службы ведомства

Ербол Жумагазин назначен заместителем главы Актау сегодня, 25 января.



Родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году окончил Казахскую академию государственного управления по специальности «финансы и кредит».



Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре, прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО «Банк Туран Алем»



В 2004-2012 годы работал директором АО «БТА Банк».



С 2012 по 2019 год занимал должность директора АО «Евразийский Банк».



С 2020 по 2021 год работал директором АО «Jusan Bank». С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП «Актауское управление электрических сетей».