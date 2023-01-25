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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:01

Просмотров: 1725

Назначен новый заместитель акима Актау

На должность заместителя акима города назначен Ербол Жумагазин. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото пресс-службы ведомства
Ербол Жумагазин назначен заместителем главы Актау сегодня, 25 января.

Родился в 1979 году в Актюбинской области. В 2000 году окончил Казахскую академию государственного управления по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2000 году стажером в учебном центре, прошел путь до директора Мангистауского филиала ОАО «Банк Туран Алем»

В 2004-2012 годы работал директором АО «БТА Банк».

С 2012 по 2019 год занимал должность директора АО «Евразийский Банк».

С 2020 по 2021 год работал директором АО «Jusan Bank». С декабря 2021 года по настоящее время занимал должность директора ГКП «Актауское управление электрических сетей».



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Комментарии ( 5 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 00:06
О чем ребята вы вообще здесь рассуждаете? За четыре года из стажера в директора, это крыша просто железобетонная!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 tim77712 (Посетители) Вчера, 22:54
Интересно одно что каждый банк это как государство и содержит внутренние коммерческие тайны и априори нежелательно брать человека на высокую руководящую должность работавшего в другом банке. А тут череда перемещении. Ну в общем успехов на служебной лестнице) следующая ступень Астана.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Placida (Посетители) Вчера, 22:39
Цитата: OlegVak
Думаю, что мало кому известно об этом.

Я предполагаю, что они и сами не очень хорошо понимают:
Цитата: OlegVak
И чем они занимаются?
 
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  • Placida
  • Daulet201999
 OlegVak (Посетители) Вчера, 22:09
Цитата: 12-й регион
Только у нас директор банка может стать директором АУЭС
Согласен,
странный трудовой путь от банкира в энергетики.
А почему не пишут заместителем акима по каким вопросам. И вообще сколько у акима заместителей? И чем они занимаются? Думаю, что мало кому известно об этом.
 
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  • OlegVak
  • Шевченко 81
  • Placida
  • rastolkuy
  • Daulet201999
 12-й регион (Посетители) Вчера, 21:11
Только у нас директор банка может стать директором АУЭС, а оттуда в замы акима (и не важно, городского или областного) draznilka Дальше--больше!
 
 

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