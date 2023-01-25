В Мангистау зарегистрировано 99 случаев гриппа

Фото пресс-службы ведомства

Из 99 заболевших - 88 взрослых, среди которых 57 беременных и 11 детей до 14 лет.



- За аналогичный период эпидемиологического сезона 2021-2022 годов зафиксирован 101 случай гриппа, относительно снизился уровень заболеваемости. Из 99 зарегистрированных случаев гриппа 67 зарегистрированы в Актау, 26 - в Мунайлинском районе и шесть - в Тупкараганском районе. Заразиться вирусом гриппа очень легко. Конец этого заболевания может привести к осложнениям хронических заболеваний, вплоть до пневмонии и менингита. Поэтому в целях защиты от гриппа желательно соблюдать правила социального дистанцирования и личной гигиены, и получать вакцину, - сообщил Бердибек Саралтаев.



По словам Бердибека Саралтаева, для вакцинации против гриппа ежегодно на постоянной основе выделяются средства из местного бюджета.

В прошедшем году вакцинацией было охвачено 11,9 процента населения.



Среди привитых не было зарегистрировано поствакцинальных реакций и осложнений.