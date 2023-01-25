Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Января
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.41 KZT
  • €1 = 502.06 KZT
  • 1 RUB = 6.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:05

Просмотров: 306

В Мангистау зарегистрировано 99 случаев гриппа

По последним данным, в Мангистауской области зарегистрировано 99 случаев гриппа, подтвержденных лабораторией. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Бердибек Саралтаев.

Фото пресс-службы ведомства
Из  99 заболевших - 88 взрослых, среди которых 57 беременных и 11 детей до 14 лет.

- За аналогичный период эпидемиологического сезона 2021-2022 годов зафиксирован 101 случай гриппа, относительно снизился уровень заболеваемости. Из 99 зарегистрированных случаев гриппа 67 зарегистрированы в Актау, 26 - в Мунайлинском районе и шесть - в Тупкараганском районе. Заразиться вирусом гриппа очень легко. Конец этого заболевания может привести к осложнениям хронических заболеваний, вплоть до пневмонии и менингита. Поэтому в целях защиты от гриппа желательно соблюдать правила социального дистанцирования и личной гигиены, и получать вакцину, - сообщил Бердибек Саралтаев.

По словам Бердибека Саралтаева, для вакцинации против гриппа ежегодно на постоянной основе выделяются средства из местного бюджета.
В  прошедшем году вакцинацией было охвачено 11,9 процента населения.  

Среди привитых не было зарегистрировано поствакцинальных реакций и осложнений.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика