Преступники в белых халатах: в 2022 году в Мангистау зарегистрировано восемь медицинских уголовных правонарушений

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За январь-декабрь 2022 года в стране зарегистрировали 223 медицинских уголовных правонарушения - на 6,2 процента больше, чем годом ранее. Рост количества правонарушений в секторе отмечается впервые после трёх лет сокращения показателей в 2019-2021 годах.
Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года число правонарушений показывало спад на 18 процентов, до 210 случаев, передают эксперты finprom.kz.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 26 случаев - на 36,8 процента больше, чем годом ранее.
В Мангистауской области зарегистрировали восемь медицинских уголовных правонарушений.
В тройке антилидеров также оказались столица (21 случай, годовой рост - в 2,1 раза) и Алматинская область (20 случаев, минус 47,4 процента). Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.
Почти все медицинские уголовные правонарушения (96,4 процента) пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 215 случаев, плюс 5,4 процента за год.
Ещё шесть случаев пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов, по одному случаю - на незаконное производство аборта и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой.
Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года число правонарушений показывало спад на 18 процентов, до 210 случаев, передают эксперты finprom.kz.
В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 26 случаев - на 36,8 процента больше, чем годом ранее.
В Мангистауской области зарегистрировали восемь медицинских уголовных правонарушений.
В тройке антилидеров также оказались столица (21 случай, годовой рост - в 2,1 раза) и Алматинская область (20 случаев, минус 47,4 процента). Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.
Почти все медицинские уголовные правонарушения (96,4 процента) пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 215 случаев, плюс 5,4 процента за год.
Ещё шесть случаев пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов, по одному случаю - на незаконное производство аборта и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой.
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