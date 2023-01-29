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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 1043

Тендер объявлен: на каких машинах разъезжают чиновники в Актау

Журналисты выяснили, какие автомобили предпочитают руководители акимата.

Фото из доступных источников
По информации Azattyq Rýhy, чиновники акимата Мангистауской области не любят ущемлять себя в комфортном передвижении. На свой проезд они собираются потратить около 194 миллионов тенге. Тендер стартует 30 января.

Всего заказывают 55 машин: 26 кроссоверов и 29 седанов, которые выпущены не ранее 2019 года. К каждому автомобилю должен прилагаться водитель.

Тендер объявлен: на каких машинах разъезжают чиновники в Актау


- Основные требования к внешнему виду водителей – практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволять выглядеть серьезно. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Не должны допускаться в одежде оторванные или полуоторванные пуговицы, мятый костюм, нечищеная обувь, одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсовая и кожаная одежда, шорты, открытые сарафаны, тенниски, спортивные свитеры, кроссовки, - обозначили заказчики требования к водителям.


Развозить чиновников должны с 08:30 до 22:00. Возможна также работа в выходные и праздничные дни. Поставщик, кроме этого, должен обеспечить автомойку с чисткой салона два раза в неделю.

Выделенная сумма предусмотрена всего на 10 месяцев - с марта по декабрь этого года.

Другой же тендер поможет заглянуть в собственный автопарк областного акимата. Так, управление делами акимата Мангистауской области начало принимать заявки от желающих ремонтировать и обслуживать их машины. На это заложено около 32 миллионов тенге.

Тендер объявлен: на каких машинах разъезжают чиновники в Актау


Всего в списке на ремонт 32 автомобиля. Первыми на поездку в СТО, разумеется, стоят авто представительского класса: Lexus LX 570, на котором, скорее всего, передвигается аким области. Подобных Lexus LX 570 в автопарке сразу два - 2011 и 2018 годов выпуска. Следующими в списке идут семь Toyota Land Cruiser, в основном 2018 года выпуска. На балансе акимата имеется еще Toyota Land Cruiser Prado и две Kia Mohave. Также они разъезжают на двух Chevrolet Malibu, Mercedec-Benz, Hyndai Sonata, четырех Kia Cerato и восьми Toyota Camry 70.

Завершают список Toyota Alphard, два Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Coaster, две Toyota Hiace и ГАЗель.

Всем машинам нужна замена тормозных дисков, колодок, втулок амортизаторов, замена автошин, масла, воздушного фильтра, свечей зажигания, топливного фильтра, антифриза и чистка форсунок.

- Диагностика автомобиля подразумевает проверку всех узлов и агрегатов автомобиля с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов. В полную диагностику автомобиля обязательно входит компьютерная диагностика двигателя и системы зажигания, диагностика ходовой части, диагностика тормозной системы, диагностика электрооборудования и диагностика выхлопной системы. На автомобилях, оборудованных автоматической коробкой переключения передач (АКПП), проводится еще и диагностика АКПП, - говорится в технической спецификации.


Заказчики отметили, что при возникновении проблем с транспортировкой машины поставщик должен будет доставить ее на эвакуаторе до места назначения.

Чиновники вправе потребовать при необходимости обслуживание и заправку автомобильных кондиционеров.

- Работы по обслуживанию автокондиционеров включают диагностику, заправку автокондиционера фреоном, замену трубок на шланги, антибактериальную обработку испарителя, устранение неприятных запахов в салоне, промывку системы авто кондиционера, - обозначили чиновники.


В следующем месяце, а именно 13 февраля, будет известно, какая же компания займется всем этим.



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Комментарии ( 7 )

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  • Papirosso
  • 444
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:33
Цитата: Orion

Кто то же должен детей, жен возить

ВОТ!, это точно, и за продуктами... popa

Цитата: Ingul
Водитель рассматривается как предмет, а не человек.

Приложение..Для каждого чинуши и его семьи...

Все мы ходим под богом.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:03
Чиновники!ходите пешком-здоровее будете!!!!
 
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  • Papirosso
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  • Имярек
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 Placida (Посетители) Сегодня, 19:02
Имярек,
Я в соседней теме предлагала вообще на инвалидную коляску им пересесть. А вообще, город небольшой, могут и пешком походить. Ну, на крайний случай велосипед. А если на район выехать, так и
обязать наших чинуш ездить на авто казахстанской сборки
совсем неплохо будет.
Машин что-то много в автопарке... Можно было бы и микроавтобусом обойтись. Не сахарные, поди, не растают, не рассыпаются.
 
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  • Шевченко 81
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:53
Особенно впечатляет выражение: "К каждому автомобилю должен прилагаться водитель."
Водитель рассматривается как предмет, а не человек.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:43
Давно пора обязать наших чинуш ездить на авто казахстанской сборки,и будет вообще прекрасно если авто будет на балансе акима а не города

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 18:40
Кто то же должен детей, жен возить
 
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 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:25
Развозить чиновников должны с 08:30 до 22:00. Возможна также работа в выходные и праздничные дни.
А что наши чиновники работают до 22:00 или их по тоям возить нужно?
 
 

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