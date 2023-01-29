Тендер объявлен: на каких машинах разъезжают чиновники в Актау

- Основные требования к внешнему виду водителей – практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволять выглядеть серьезно. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Не должны допускаться в одежде оторванные или полуоторванные пуговицы, мятый костюм, нечищеная обувь, одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсовая и кожаная одежда, шорты, открытые сарафаны, тенниски, спортивные свитеры, кроссовки, - обозначили заказчики требования к водителям.

- Диагностика автомобиля подразумевает проверку всех узлов и агрегатов автомобиля с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов. В полную диагностику автомобиля обязательно входит компьютерная диагностика двигателя и системы зажигания, диагностика ходовой части, диагностика тормозной системы, диагностика электрооборудования и диагностика выхлопной системы. На автомобилях, оборудованных автоматической коробкой переключения передач (АКПП), проводится еще и диагностика АКПП, - говорится в технической спецификации.

- Работы по обслуживанию автокондиционеров включают диагностику, заправку автокондиционера фреоном, замену трубок на шланги, антибактериальную обработку испарителя, устранение неприятных запахов в салоне, промывку системы авто кондиционера, - обозначили чиновники.

По информации Azattyq Rýhy, чиновники акимата Мангистауской области не любят ущемлять себя в комфортном передвижении. На свой проезд они собираются потратить около 194 миллионов тенге. Тендер стартует 30 января.Всего заказывают 55 машин: 26 кроссоверов и 29 седанов, которые выпущены не ранее 2019 года. К каждому автомобилю должен прилагаться водитель.Развозить чиновников должны с 08:30 до 22:00. Возможна также работа в выходные и праздничные дни. Поставщик, кроме этого, должен обеспечить автомойку с чисткой салона два раза в неделю.Выделенная сумма предусмотрена всего на 10 месяцев - с марта по декабрь этого года.Другой же тендер поможет заглянуть в собственный автопарк областного акимата. Так, управление делами акимата Мангистауской области начало принимать заявки от желающих ремонтировать и обслуживать их машины. На это заложено около 32 миллионов тенге.Всего в списке на ремонт 32 автомобиля. Первыми на поездку в СТО, разумеется, стоят авто представительского класса: Lexus LX 570, на котором, скорее всего, передвигается аким области. Подобных Lexus LX 570 в автопарке сразу два - 2011 и 2018 годов выпуска. Следующими в списке идут семь Toyota Land Cruiser, в основном 2018 года выпуска. На балансе акимата имеется еще Toyota Land Cruiser Prado и две Kia Mohave. Также они разъезжают на двух Chevrolet Malibu, Mercedec-Benz, Hyndai Sonata, четырех Kia Cerato и восьми Toyota Camry 70.Завершают список Toyota Alphard, два Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Coaster, две Toyota Hiace и ГАЗель.Всем машинам нужна замена тормозных дисков, колодок, втулок амортизаторов, замена автошин, масла, воздушного фильтра, свечей зажигания, топливного фильтра, антифриза и чистка форсунок.Заказчики отметили, что при возникновении проблем с транспортировкой машины поставщик должен будет доставить ее на эвакуаторе до места назначения.Чиновники вправе потребовать при необходимости обслуживание и заправку автомобильных кондиционеров.В следующем месяце, а именно 13 февраля, будет известно, какая же компания займется всем этим.