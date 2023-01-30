Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия

В Мангистауской области насчитывается 26 колледжей, в которых обучаются более 21 тысячи студентов. Из них 14 188 (67,5%) обучаются за счет государственного заказа.В колледжах региона реализуются программы, направленные на повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Так, например, в рамках реализации проекта «Молодой специалист» 35 преподавателей спецпредметов и 58 мастеров производственного обучения прошли курс по работе с современными приборами в учебных мастерских. В колледжах региона открыто 17 центров компетенции, 22 мастерских, 11 лабораторий.Также в 2022 году проведены выпускные экзамены в виде демонстрационного экзамена и на 40 процентов внедрена в учебный процесс система оценивания по программе WorldSkills. В 2023 году планируется довести этот показатель до 80 процентов.С 2023 года Мангистауский колледж туризма запустил собственное производство по изготовлению мучных изделий. Студенты, обучающиеся по профессии «повар, кондитер», готовят булочки, торты, панкейки.Также колледж готовит будущих специалистов в сфере развития туризма. Ежегодно молодые люди проходят стажировку в Rixos Aktau.- Планируется, что в 2025 году Мангистауский колледж туризма получит международную отраслевую аккредитацию и начнет подготовку специалистов, востребованных во всем мире. Еще одним нововведением в сфере средне-специального образования станет подготовка школьников по трем специальностям. Планируется, что в 2023-2024 году на базе Актауского технологического колледжа сервиса и Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий 60 учащихся 10 и 11 классов обучатся профессии автослесаря, газосварщика, швеи. В результате они получат диплом колледжа вместе со школьным аттестатом. В настоящее время выпущены необходимые нормативные документы, начата профориентационная работа, - сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова.Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что материально-техническое обеспечение и оснащенность кабинетов в колледжах должно быть организовано на высоком уровне.- Работа в сфере образования должна быть организована на равноправной основе. Преподаватели не должны обделять вниманием тех студентов, которые не занимают призовые места в конкурсах. Качественное образование должны получать все студенты без исключения. Кроме того, большие средства выделяются на материально-техническое оснащение организаций образования. Это, в свою очередь, способствует более качественному обучению и воспитанию учащихся. Но, к сожалению, мы также видим, что полученное оборудование не используется. Поэтому не бойтесь эффективно использовать полученную материальную базу. Это позволяет студентам учиться, приобретать опыт и сохранять эти знания. Прошу принять это во внимание», - сказал аким области Нурлан Ногаев.