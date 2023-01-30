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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 402

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия

Состоялось совещание с участием главы региона Нурлана Ногаева по вопросам качества образования в колледжах Мангистау, а также подготовке кадров, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
В Мангистауской области насчитывается 26 колледжей, в которых обучаются более 21 тысячи студентов. Из них 14 188 (67,5%) обучаются за счет государственного заказа.

В колледжах региона реализуются программы, направленные на повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Так, например, в рамках реализации проекта «Молодой специалист» 35 преподавателей спецпредметов и 58 мастеров производственного обучения прошли курс по работе с современными приборами в учебных мастерских. В колледжах региона открыто 17 центров компетенции, 22 мастерских, 11 лабораторий.

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия


Также в 2022 году проведены выпускные экзамены в виде демонстрационного экзамена и на 40 процентов внедрена в учебный процесс система оценивания по программе WorldSkills. В 2023 году планируется довести этот показатель до 80 процентов.

С 2023 года Мангистауский колледж туризма запустил собственное производство по изготовлению мучных изделий. Студенты, обучающиеся по профессии «повар, кондитер», готовят булочки, торты, панкейки.

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия


Также колледж готовит будущих специалистов в сфере развития туризма. Ежегодно молодые люди проходят стажировку в Rixos Aktau.

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия


- Планируется, что в 2025 году Мангистауский колледж туризма получит международную отраслевую аккредитацию и начнет подготовку специалистов, востребованных во всем мире. Еще одним нововведением в сфере средне-специального образования станет подготовка школьников по трем специальностям. Планируется, что в 2023-2024 году на базе Актауского технологического колледжа сервиса и Жанаозенского колледжа сервиса и новых технологий 60 учащихся 10 и 11 классов обучатся профессии автослесаря, газосварщика, швеи. В результате они получат диплом колледжа вместе со школьным аттестатом. В настоящее время выпущены необходимые нормативные документы, начата профориентационная работа, - сообщила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова.

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия


Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что материально-техническое обеспечение и оснащенность кабинетов в колледжах должно быть организовано на высоком уровне.

Мастера с юности: студенты колледжа туризма в Актау стали выпускать хлебобулочные и кондитерские изделия


- Работа в сфере образования должна быть организована на равноправной основе. Преподаватели не должны обделять вниманием тех студентов, которые не занимают призовые места в конкурсах. Качественное образование должны получать все студенты без исключения. Кроме того, большие средства выделяются на материально-техническое оснащение организаций образования. Это, в свою очередь, способствует более качественному обучению и воспитанию учащихся. Но, к сожалению, мы также видим, что полученное оборудование не используется. Поэтому не бойтесь эффективно использовать полученную материальную базу. Это позволяет студентам учиться, приобретать опыт и сохранять эти знания. Прошу принять это во внимание», - сказал аким области Нурлан Ногаев.



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