Врачи Актау рассказали о состоянии спасенной из моря тонущей женщины

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Врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что пациентка 1997 года рождения подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
- Постепенно приходит в сознание, пострадавшая получила общее переохлаждение тяжелой степени тяжести, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, 29 января в 15:50 спасателям поступило сообщение о том, что человек тонет в море рядом с микрорайоном «Самал». Спасатели оперативно прибыли на место и помогли женщине. Ее передали сотрудникам центра медицины катастроф.
- Постепенно приходит в сознание, пострадавшая получила общее переохлаждение тяжелой степени тяжести, - сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, 29 января в 15:50 спасателям поступило сообщение о том, что человек тонет в море рядом с микрорайоном «Самал». Спасатели оперативно прибыли на место и помогли женщине. Ее передали сотрудникам центра медицины катастроф.
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