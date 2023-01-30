Спасение кота попало на видео в Актау

Спасение кота попало на видео.В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области рассказали, что операция по спасению кота прошла сегодня, 30 января, в 09:25. Кот залез на подоконник третьего этажа жилого дома в 17 микрорайоне и не смог самостоятельно спуститься.- Прибыв на место происшествия, спасатели добрались до кота по установленной металлической конструкции и спасли. В спасательных работах был задействованы пять сотрудников ДЧС, - рассказали в ведомстве.