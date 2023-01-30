Бесплатный осмотр у онкологов прошли более 40 жителей Мангистау

Низкодозная КТ. Фото предоставлено центром

Специалисты обследовали 41 женщину. Ультразвуковое исследование прошли 19 человек. У двух женщин обнаружены гиперплазия эндометрия и матки.



Параллельно врачи провели низкодозную компьютерную томографию лёгких 11 женщинам старше 50 лет.



- Подозрение на рак выявлено у двух женщин, три случая подозрения на онкопатологию шейки матки, а также 13 предраковых состояний и пять воспалительных процессов. Кроме этого, проведено 37 микроскопических исследований биоматериала (онкоцитология), - сообщили в онкоцентре.