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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 394

Бесплатный осмотр у онкологов прошли более 40 жителей Мангистау

В День открытых дверей, организованный в минувшие выходные, врачи-онкологи провели бесплатное обследование женского населения области на рак шейки матки. Предраковое состояние выявлено у 13 пациенток. Об этом рассказали в пресс-службе областного онкологического центра.

Низкодозная КТ. Фото предоставлено центром
Специалисты обследовали 41 женщину. Ультразвуковое исследование прошли 19 человек. У двух женщин обнаружены гиперплазия эндометрия и матки.

Параллельно врачи провели низкодозную компьютерную томографию лёгких 11 женщинам старше 50 лет.

- Подозрение на рак выявлено у двух женщин, три случая подозрения на онкопатологию шейки матки, а также 13 предраковых состояний и пять воспалительных процессов. Кроме этого, проведено 37 микроскопических исследований биоматериала (онкоцитология), - сообщили в онкоцентре.



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