С начала отопительного сезона в жилом секторе в Мангистау зафиксировали 30 пожаров

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Арман Тенел рассказал основные причины пожаров.



- В большинстве случаев пожары произошли из-за нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. К возникновению пожаров также приводила беспечность родителей, которые оставляли детей без присмотра, а те играли дома с огнём. Поэтому большой упор мы делаем на профилактической работе в жилом секторе. И особенно проводим беседы с социально-уязвимыми слоями населения и многодетными семьями, - пояснил Арман Тенел.



По словам специалиста, на сегодняшний день на учёте ведомства состоят семьи из 2447 домов. С октября сотрудники департамента провели более 22,5 тысячи подворовых обходов с охватом более ста тысяч человек. Организовано около 70 собраний с жителями и проведены инструктажи по пожарной безопасности.



Наряду с профилактической работой в жилых домах малообеспеченной группы населения области установлены автономные датчики угарного газа. Эта работа местными исполнительными органами ведётся с 2019 года, и за это время газоанализаторами охвачено около 75 процентов домов.



Арман Тенел также проинформировал, что с начала текущего года в ДЧС поступило 90 вызовов по аварийно-спасательным и неотложным работам. Спасены пять человек, ещё 30 эвакуированы.



Михаил Одинцов