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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:13

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С начала отопительного сезона в жилом секторе в Мангистау зафиксировали 30 пожаров

Значительная часть пожаров в жилом секторе связана с детскими шалостями. Об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил Арман Тенел, исполняющий обязанности начальника управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Арман Тенел рассказал основные причины пожаров.

- В большинстве случаев пожары произошли из-за нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. К возникновению пожаров также приводила беспечность родителей, которые оставляли детей без присмотра, а те играли дома с огнём. Поэтому большой упор мы делаем на профилактической работе в жилом секторе. И особенно проводим беседы с социально-уязвимыми слоями населения и многодетными семьями, - пояснил Арман Тенел.

По словам специалиста, на сегодняшний день на учёте ведомства состоят семьи из 2447 домов. С октября сотрудники департамента провели более 22,5 тысячи подворовых обходов с охватом более ста тысяч человек. Организовано около 70 собраний с жителями и проведены инструктажи по пожарной безопасности.

Наряду с профилактической работой в жилых домах малообеспеченной группы населения области установлены автономные датчики угарного газа. Эта работа местными исполнительными органами ведётся с 2019 года, и за это время газоанализаторами охвачено около 75 процентов домов.

Арман Тенел также проинформировал, что с начала текущего года в ДЧС поступило 90 вызовов по аварийно-спасательным и неотложным работам. Спасены пять человек, ещё 30 эвакуированы.

Михаил Одинцов



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