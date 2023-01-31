Автопарк медслужбы Мангистау пополнился пятью машинами Скорой помощи

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Современные автомобили Скорой помощи появились в медицинских учреждения области. Пять новых автомобилей оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи больному, сообщают в управлении здравоохранения.



- В транспортных средствах дополнительно установлены все виды медицинского оборудования, в том числе для проведения реанимации пациентам с инсультом и сердечным приступом, - проинформировали в управлении здравоохранения.



В ведомстве уточнили, что две автомашины марки Hyundai H-350 передали в отделение медицинской авиации, а три автомобиля Jac Sanray распределили в Актау, Жанаозен и Мунайлинский район.



Все автомобили приобрели по лизингу акционерного общества «Фонд развития промышленности».



- Стоит отметить, что для своевременного осуществления медицинских вызовов населения региона до сегодняшнего дня работали 51 бригада Скорой помощи и две бригады медицинской авиации, - сообщили в управлении здравоохранения региона.



Михаил Одинцов