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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:57

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Автопарк медслужбы Мангистау пополнился пятью машинами Скорой помощи

Пять новых автомобилей, два из которых будут использоваться медицинской авиацией, появились в автопарке медицинской службы региона. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
Современные автомобили Скорой помощи появились в медицинских учреждения области. Пять новых автомобилей оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи больному, сообщают в управлении здравоохранения.

- В транспортных средствах дополнительно установлены все виды медицинского оборудования, в том числе для проведения реанимации пациентам с инсультом и сердечным приступом, - проинформировали в управлении здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что две автомашины марки Hyundai H-350 передали в отделение медицинской авиации, а три автомобиля Jac Sanray распределили в Актау, Жанаозен и Мунайлинский район.

Все автомобили приобрели по лизингу акционерного общества «Фонд развития промышленности».

- Стоит отметить, что для своевременного осуществления медицинских вызовов населения региона до сегодняшнего дня работали 51 бригада Скорой помощи и две бригады медицинской авиации, - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Михаил Одинцов



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