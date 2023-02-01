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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:07

Просмотров: 1736

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области

Прожиточный минимум в январе текущего года в стране составил 45,4 тысячи тенге. В Мангистауской области он составил 58,1 тысячи тенге, передаёт LS.

Иллюстративное фото
По данным LS, с начала года данный показатель вырос на 1,6 процента.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. В этом регионе он составил 58,1 тысячи тенге (+3,7 процента). В Астане он был равен 50,4 тысячи тенге (+1,4 процента), в Алматы – 46,9 тысячи тенге (+0,7 процента), в ВКО – 46,8 тысячи тенге (+1,6 процента), а в Алматинской области – 46 тысяч тенге (+2,1 процента).

Между тем прожиточный минимум в Акмолинской области вырос на 1,4 процента, до 45,2 тысяч тенге, в Шымкенте увеличился на 1,2 процента, до 45,2 тысячи тенге, в Атырауской области – на 2,2 процента, до 45,1 тысячи тенге.

Стоимость жизни в СКО выросла на 1,8 процента, до 44,5 тысяч тенге, в Жетісу – на 2,2 процента, до 44,3 тысяч тенге.

В Павлодарской области этот показатель составил 44,2 тысячи тенге (+0,9 процента), а в области Ұлытау – 44 тысячи тенге (+2 процента).

Область Абай увеличила этот показатель на 1,6 процента, до 43,9 тысяч тенге, Жамбылская область – на 1,2 процента, что составило 43,7 тысячи тенге, а Костанайская – на 0,8 процента, до 43,4 тысячи тенге.

В Карагандинской области прожиточный минимум достиг 42,8 тысячи тенге (+1,6 процента), в Туркестанской области – 42,3 тысячи тенге (+0,1 процента).

Также в Кызылординской области минимальная продуктовая корзина выросла на 2,6 процента, до 41,6 тысячи тенге, в Актюбинской области и ЗКО – на один процент, что составило 41,4 тысячи тенге и 40 тысяч тенге соответственно.

Напомним, самые высокие цены на социально значимые продукты питания зафиксировали в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Вчера, 22:52
Вот он Жаңа Казахстан burumburum

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Шевченко 81
  • Papirosso
  • Жуков
 Orion (Посетители) Вчера, 19:23
В Мангистауской области он составил 58,1 тысячи тенге

Уважаемые чиновники, пожалуйста подскажите в каких магазинах города закупаться и еще чтоб на памперсы детям хватило.
 
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Ingul (Посетители) Вчера, 18:38
Прожиточный минимум, принятый на 2023 год, = 40567 тенге.
И это, теоретически, чтобы не голодать.
Сейчас у нас фактический прожиточный минимум = 58100 тенге.
Выводы делайте сами.
 
 

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