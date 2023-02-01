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По данным LS, с начала года данный показатель вырос на 1,6 процента.
Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. В этом регионе он составил 58,1 тысячи тенге (+3,7 процента). В Астане он был равен 50,4 тысячи тенге (+1,4 процента), в Алматы – 46,9 тысячи тенге (+0,7 процента), в ВКО – 46,8 тысячи тенге (+1,6 процента), а в Алматинской области – 46 тысяч тенге (+2,1 процента).
Между тем прожиточный минимум в Акмолинской области вырос на 1,4 процента, до 45,2 тысяч тенге, в Шымкенте увеличился на 1,2 процента, до 45,2 тысячи тенге, в Атырауской области – на 2,2 процента, до 45,1 тысячи тенге.
Стоимость жизни в СКО выросла на 1,8 процента, до 44,5 тысяч тенге, в Жетісу – на 2,2 процента, до 44,3 тысяч тенге.
В Павлодарской области этот показатель составил 44,2 тысячи тенге (+0,9 процента), а в области Ұлытау – 44 тысячи тенге (+2 процента).
Область Абай увеличила этот показатель на 1,6 процента, до 43,9 тысяч тенге, Жамбылская область – на 1,2 процента, что составило 43,7 тысячи тенге, а Костанайская – на 0,8 процента, до 43,4 тысячи тенге.
В Карагандинской области прожиточный минимум достиг 42,8 тысячи тенге (+1,6 процента), в Туркестанской области – 42,3 тысячи тенге (+0,1 процента).
Также в Кызылординской области минимальная продуктовая корзина выросла на 2,6 процента, до 41,6 тысячи тенге, в Актюбинской области и ЗКО – на один процент, что составило 41,4 тысячи тенге и 40 тысяч тенге соответственно.
Напомним, самые высокие цены на социально значимые продукты питания зафиксировали в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.
Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области. В этом регионе он составил 58,1 тысячи тенге (+3,7 процента). В Астане он был равен 50,4 тысячи тенге (+1,4 процента), в Алматы – 46,9 тысячи тенге (+0,7 процента), в ВКО – 46,8 тысячи тенге (+1,6 процента), а в Алматинской области – 46 тысяч тенге (+2,1 процента).
Между тем прожиточный минимум в Акмолинской области вырос на 1,4 процента, до 45,2 тысяч тенге, в Шымкенте увеличился на 1,2 процента, до 45,2 тысячи тенге, в Атырауской области – на 2,2 процента, до 45,1 тысячи тенге.
Стоимость жизни в СКО выросла на 1,8 процента, до 44,5 тысяч тенге, в Жетісу – на 2,2 процента, до 44,3 тысяч тенге.
В Павлодарской области этот показатель составил 44,2 тысячи тенге (+0,9 процента), а в области Ұлытау – 44 тысячи тенге (+2 процента).
Область Абай увеличила этот показатель на 1,6 процента, до 43,9 тысяч тенге, Жамбылская область – на 1,2 процента, что составило 43,7 тысячи тенге, а Костанайская – на 0,8 процента, до 43,4 тысячи тенге.
В Карагандинской области прожиточный минимум достиг 42,8 тысячи тенге (+1,6 процента), в Туркестанской области – 42,3 тысячи тенге (+0,1 процента).
Также в Кызылординской области минимальная продуктовая корзина выросла на 2,6 процента, до 41,6 тысячи тенге, в Актюбинской области и ЗКО – на один процент, что составило 41,4 тысячи тенге и 40 тысяч тенге соответственно.
Напомним, самые высокие цены на социально значимые продукты питания зафиксировали в Мангистауской области. Цены выросли почти на три процента с начала года.