В Мангистау 418 человек легализовали автомобили

фото ДП Мангистауской области

Легализация иностранных автомобилей продлится в Казахстане до 1 июля.



По состоянию на 3 февраля в рамках стартовавшей легализации иностранных автомобилей зарегистрировано 418 единиц автотранспорта.



Полицейские напоминают: по всем вопросам, касающимся легализации авто в рабочее время можно обратиться в Процессинговый центр ДП МО по телефону: 8 (7292) 47-45-69.



Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.



В первую очередь необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz.



Автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны, а также в приложениях Kaspi, HomeBank. Главное - регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.



Заявки рассматривает Министерство внутренних дел РК. После того, как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган.



В случае одобрения система предложит забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать «Забронировать очередь», выбрать СпецЦОН, в который вы поедете на осмотр автомобиля, указать дату и время.



На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при СпецЦОН за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение «ЦОН». После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание СпецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающий право собственности на авто, иностранный технический паспорт, после чего необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт - 4 313 тенге, за госномер - 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.



После оплаты в тот же день будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.