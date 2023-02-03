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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 637

В Мангистау 418 человек легализовали автомобили

В Мангистау с 23 января продолжается легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото ДП Мангистауской области
Легализация иностранных автомобилей продлится в Казахстане до 1 июля.

По состоянию на 3 февраля в рамках стартовавшей легализации иностранных автомобилей зарегистрировано 418 единиц автотранспорта.

Полицейские напоминают: по всем вопросам, касающимся легализации авто в рабочее время можно обратиться в Процессинговый центр ДП МО по телефону: 8 (7292) 47-45-69.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.

В первую очередь необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz.

Автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны, а также в приложениях Kaspi, HomeBank. Главное - регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

Заявки рассматривает Министерство внутренних дел РК. После того, как вы подали заявку и вам было отказано, ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган.

В случае одобрения система предложит забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать «Забронировать очередь», выбрать СпецЦОН, в который вы поедете на осмотр автомобиля, указать дату и время.

На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при СпецЦОН за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение «ЦОН». После успешного прохождения сверки вы можете пройти в здание СпецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит вас сдать оригинал документа, подтверждающий право собственности на авто, иностранный технический паспорт, после чего необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт - 4 313 тенге, за госномер - 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

После оплаты в тот же день будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.



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