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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:36

Просмотров: 560

Очередей из-за легализации авто стало меньше: как теперь будет работать СпецЦОН в Актау

График работы СпецЦОНа в Актау остался прежним, несмотря на заметный спад посетителей по вопросам легализации иностранных авто. В будние дни СпеЦОН работает с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00. Об этом сообщила PR-менеджер областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан» Жадыра Шалабаева.

Фото из архива Lada.kz
В связи с уменьшением обращений по вопросам легализации, госкорпорация сообщает об изменении графика работы специализированных центров обслуживания населения.

Теперь СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00.

При этом, в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним - в будние дни с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00.

Напомним, 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:13
Очередной парадокс вызывающий вопрос знатокам из правительства - очередей из-за легализации авто стало меньше, но по ощущениям машин на дорогах с иностранными номерами меньше не стало. Вопрос - как называется игра в которую играют вовлеченные? Мир всем!
 
 

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