Очередей из-за легализации авто стало меньше: как теперь будет работать СпецЦОН в Актау

Фото из архива Lada.kz
В связи с уменьшением обращений по вопросам легализации, госкорпорация сообщает об изменении графика работы специализированных центров обслуживания населения.
Теперь СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00.
При этом, в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним - в будние дни с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00.
Напомним, 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.
Теперь СпецЦОНы, задействованные в легализации иностранных автомобилей, будут принимать граждан в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 14:00.
При этом, в Алматы, Астане, Шымкенте, Актау, Актобе, Таразе и Уральске график работы СпецЦОНов остается прежним - в будние дни с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00.
Напомним, 23 января в стране началась легализация иностранных автомобилей. По последним данным, 418 человек получили казахстанские государственные номера. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно, ранее рассказывал заместитель руководителя МОФ НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» Манарбек Сейлов.