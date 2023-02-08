В Актау нашли без вести пропавшего мужчину-инвалида. Поиски охранника из Жанаозена продолжаются

Фото предоставлено волонтерским движение Lider.kz
Днем 23 января 2022 года мужчина вышел из дома и не и не вернулся. В полицию обратились родственники пропавшего. На его поиски был ориентирован личный состав полиции Актау, а также волонтеры Lider.kz.
В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший. Опросили людей, с которыми видели его в последний раз. В результате принятых мер житель Актау был найден живым и здоровым.
Как сообщают волонтеры Lider.kz, в регионе продолжаются поисковые работы без вести пропавшего охранника Бека Кубашова. Он, работая охранником в ТОО «Калкан Кузет», 3 февраля около 03:50 покинул рабочее место. После этого его не видели ни на работе, ни дома.
Пропавший был одет в специальную рабочую форму «Кузет».
Особые приметы мужчины: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза черные.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят связаться по телефонам: 8 (700) 499-72-92 или «102».
В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший. Опросили людей, с которыми видели его в последний раз. В результате принятых мер житель Актау был найден живым и здоровым.
Как сообщают волонтеры Lider.kz, в регионе продолжаются поисковые работы без вести пропавшего охранника Бека Кубашова. Он, работая охранником в ТОО «Калкан Кузет», 3 февраля около 03:50 покинул рабочее место. После этого его не видели ни на работе, ни дома.
Пропавший был одет в специальную рабочую форму «Кузет».
Особые приметы мужчины: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза черные.
Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят связаться по телефонам: 8 (700) 499-72-92 или «102».
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