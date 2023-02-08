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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:41

Просмотров: 462

В Актау нашли без вести пропавшего мужчину-инвалида. Поиски охранника из Жанаозена продолжаются

В Актау полицейские совместно с волонтерами Lider.kz нашли и вернули в семью 31-летнего мужчину-инвалида, который пропал без вести в январе 2022 года.

Фото предоставлено волонтерским движение Lider.kz
Днем 23 января 2022 года мужчина вышел из дома и не и не вернулся. В полицию обратились родственники пропавшего. На его поиски был ориентирован личный состав полиции Актау, а также волонтеры Lider.kz.

В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка обследовали места, где мог находиться пропавший. Опросили людей, с которыми видели его в последний раз. В результате принятых мер житель Актау был найден живым и здоровым.

Как сообщают волонтеры Lider.kz, в регионе продолжаются поисковые работы без вести пропавшего охранника Бека Кубашова. Он, работая охранником в ТОО «Калкан Кузет», 3 февраля около 03:50 покинул рабочее место. После этого его не видели ни на работе, ни дома.

Пропавший был одет в специальную рабочую форму «Кузет».

Особые приметы мужчины: рост 168 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черного цвета, глаза черные.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят связаться по телефонам: 8 (700) 499-72-92 или «102».



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