Ещё одну резиденцию президента в Казахстане передали детям – В Актау до сих пор не приняли решение

Резиденция президента Казахстана в Актау. Вид сверху. Фото с сайта inform.kz
Ещё в одном городе Казахстана приняли решение по перепрофилированию здания резиденции президента. В атырауской резиденции, как передаёт «Казинформ», планируют открыть центр отдыха и оздоровления для детей. Подобное решение приняли до этого в Костанае и Актобе.
- В Атырау, в резиденции президента, носящей официальное название Дома для приёма официальных гостей, планируется открыть центр отдыха и оздоровления для детей. Делается это по поручению главы государства передать гостевые объекты в пяти регионах детям. В рамках этого поручения государственные органы Атырауской области начали изучение и рассмотрение всех возможностей для максимального использования объекта для нужд детей. В дальнейшем он станет центром отдыха и оздоровления. После определения точного назначения объекта начнутся организационные работы по его переоборудованию, - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.
Бывшая резиденция находится в нескольких десятках километрах от города, в одном из живописных районов региона – Махамбетском. Расположена на изгибе реки Урал, возле трассы Атырау-Уральск. На реке расположен пляж, к ней проложена асфальтированная дорога. В окрестностях резиденции находится яблоневый сад.
Напомним, ранее сообщалось, что по поручению президента региональные резиденции главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.
Михаил Одинцов
- В Атырау, в резиденции президента, носящей официальное название Дома для приёма официальных гостей, планируется открыть центр отдыха и оздоровления для детей. Делается это по поручению главы государства передать гостевые объекты в пяти регионах детям. В рамках этого поручения государственные органы Атырауской области начали изучение и рассмотрение всех возможностей для максимального использования объекта для нужд детей. В дальнейшем он станет центром отдыха и оздоровления. После определения точного назначения объекта начнутся организационные работы по его переоборудованию, - сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.
Бывшая резиденция находится в нескольких десятках километрах от города, в одном из живописных районов региона – Махамбетском. Расположена на изгибе реки Урал, возле трассы Атырау-Уральск. На реке расположен пляж, к ней проложена асфальтированная дорога. В окрестностях резиденции находится яблоневый сад.
Напомним, ранее сообщалось, что по поручению президента региональные резиденции главы государства в городах Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматам на нужды детей.
Михаил Одинцов
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