Продали водку после полуночи: хозяина магазина оштрафовали более чем на 100 тысяч тенге в Актау

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По материалам дела, 9 декабря прошлого года около 00:50 в магазине «Аймира», расположенном в 32Б микрорайоне, продавец отпустил одну бутылку водки.



Наказание в итоге понес владелец торговой точки.



Постановлением суда он признан виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК (Розничная реализация алкогольной продукции, за исключением реализации в ресторанах, барах и кафе, а также на пассажирских воздушных судах, пассажирских судах морского транспорта, в вагонах-ресторанах пассажирских поездов: с 23 до 8 часов следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21 до 12 часов следующего дня).



Ему наложен штраф в размере 122 520 тенге с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности на один месяц.



Постановление суда вступило в законную силу.