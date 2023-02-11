Как у McDonald’s: хозяин кафе креативно привлек клиентов в Актау

По словам горожан, в 16 микрорайоне над входом одного из заведений появилась вывеска «Мы открыты», напоминающая вывеску ресторана McDonald’s.Действительно, с первого взгляда вывеска «Мы открыты» сразу же напомнила стиль американской бургерной сети. На самом же деле здесь располагается совсем другое кафе.Хозяин заведения признался, что на фоне возобновления работы в стране бывших ресторанов McDonald’s он решил таким образом привлечь посетителей в день открытия своего кафе, которое состоялось 10 февраля.- Это всего лишь плакат, который мы снимем через пару дней. Таким образом мы разыграли своего рода пранк, - поделился владелец заведения.