В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

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По словам жителей 13 микрорайона, на территории медицинского колледжа долгое время скапливается мусор.
Мер по очистке никто не принимает.
К тому же, сразу за ограждением учебного заведения, перед домом №5Б, расположена детская игровая площадка.
В городском акимате заявили, что владельца данного участка уведомили.
Мер по очистке никто не принимает.
К тому же, сразу за ограждением учебного заведения, перед домом №5Б, расположена детская игровая площадка.
На участке кругом валяется множество целлофановых пакетов
Наблюдается много крупного и иного мусора
Разбросаны сухие ветки
Находящиеся на территории постройки все разбиты
В городском акимате заявили, что владельца данного участка уведомили.
- Работы по очистке территории от мусора начались сегодня. Завершить уборку планируется уже завтра, 12 февраля, - сообщили чиновники.
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