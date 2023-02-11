Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Февраля
-2...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 302

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

Жители близлежащих домов сообщили о захламленном участке у медицинского колледжа. Уборка территории началась. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото автора
По словам жителей 13 микрорайона, на территории медицинского колледжа долгое время скапливается мусор.

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


Мер по очистке никто не принимает.

К тому же, сразу за ограждением учебного заведения, перед домом №5Б, расположена детская игровая площадка.

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


На участке кругом валяется множество целлофановых пакетов


В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


Наблюдается много крупного и иного мусора


В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


Разбросаны сухие ветки


В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


Находящиеся на территории постройки все разбиты


В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

В свалку превратилась территория медколлежда в Актау


В городском акимате заявили, что владельца данного участка уведомили.

- Работы по очистке территории от мусора начались сегодня. Завершить уборку планируется уже завтра, 12 февраля, - сообщили чиновники.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика