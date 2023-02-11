В свалку превратилась территория медколлежда в Актау

На участке кругом валяется множество целлофановых пакетов

Наблюдается много крупного и иного мусора

Разбросаны сухие ветки

Находящиеся на территории постройки все разбиты

- Работы по очистке территории от мусора начались сегодня. Завершить уборку планируется уже завтра, 12 февраля, - сообщили чиновники.

По словам жителей 13 микрорайона, на территории медицинского колледжа долгое время скапливается мусор.Мер по очистке никто не принимает.К тому же, сразу за ограждением учебного заведения, перед домом №5Б, расположена детская игровая площадка.В городском акимате заявили, что владельца данного участка уведомили.