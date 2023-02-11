Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

- В 4 микрорайоне сейчас только один действующий садик, и этого явно не хватает. Родителям приходится водить детей в другие микрорайоны. Неужели решили вернуть снова садик, но зачем тогда замуровывать окна? Это так выглядит чудовищно и пугающе, как будто тюрьма. Слышали, что вроде будет госпиталь или COVID-центр. Некоторые в панике и переживают, - задаются вопросом жители 4 микрорайона.

По словам жителей 4 микрорайона, за домом №41 раньше находился детский сад. Позже здание было передано на баланс местного департамента внутренних дел, и там функционировала школа полиции.Больше трех лет назад учебный центр закрыли и здание долгое время пустовало.С декабря прошлого года здесь активно ведется ремонт. Жителей удивило, что окна закладывают кирпичом.В городском акимате сообщили, что данное здание находится на балансе департамента полиции.В ведомстве же ответили, что здание по-прежнему в их ведении. На сегодня здесь проводится капитальный ремонт.Вопрос возобновления работы школы полиции не рассматривается.В 2019 году в МВД сообщали, что вместо ликвидированных учебных центров планируется создать учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.