Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

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По словам жителей 4 микрорайона, за домом №41 раньше находился детский сад. Позже здание было передано на баланс местного департамента внутренних дел, и там функционировала школа полиции.
Больше трех лет назад учебный центр закрыли и здание долгое время пустовало.
С декабря прошлого года здесь активно ведется ремонт. Жителей удивило, что окна закладывают кирпичом.
В городском акимате сообщили, что данное здание находится на балансе департамента полиции.
В ведомстве же ответили, что здание по-прежнему в их ведении. На сегодня здесь проводится капитальный ремонт.
Вопрос возобновления работы школы полиции не рассматривается.
В 2019 году в МВД сообщали, что вместо ликвидированных учебных центров планируется создать учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
Больше трех лет назад учебный центр закрыли и здание долгое время пустовало.
С декабря прошлого года здесь активно ведется ремонт. Жителей удивило, что окна закладывают кирпичом.
- В 4 микрорайоне сейчас только один действующий садик, и этого явно не хватает. Родителям приходится водить детей в другие микрорайоны. Неужели решили вернуть снова садик, но зачем тогда замуровывать окна? Это так выглядит чудовищно и пугающе, как будто тюрьма. Слышали, что вроде будет госпиталь или COVID-центр. Некоторые в панике и переживают, - задаются вопросом жители 4 микрорайона.
В городском акимате сообщили, что данное здание находится на балансе департамента полиции.
В ведомстве же ответили, что здание по-прежнему в их ведении. На сегодня здесь проводится капитальный ремонт.
Вопрос возобновления работы школы полиции не рассматривается.
В 2019 году в МВД сообщали, что вместо ликвидированных учебных центров планируется создать учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
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