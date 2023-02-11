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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 18

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

На месте бывшего учебного центра МВД активно проводятся ремонтные работы.

Фото автора
По словам жителей 4 микрорайона, за домом №41 раньше находился детский сад. Позже здание было передано на баланс местного департамента внутренних дел, и там функционировала школа полиции.

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?


Больше трех лет назад учебный центр закрыли и здание долгое время пустовало.

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?


С декабря прошлого года здесь активно ведется ремонт. Жителей удивило, что окна закладывают кирпичом.

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?


- В 4 микрорайоне сейчас только один действующий садик, и этого явно не хватает. Родителям приходится водить детей в другие микрорайоны. Неужели решили вернуть снова садик, но зачем тогда замуровывать окна? Это так выглядит чудовищно и пугающе, как будто тюрьма. Слышали, что вроде будет госпиталь или COVID-центр. Некоторые в панике и переживают, - задаются вопросом жители 4 микрорайона.


Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?


В городском акимате сообщили, что данное здание находится на балансе департамента полиции.

В ведомстве же ответили, что здание по-прежнему в их ведении. На сегодня здесь проводится капитальный ремонт.

Вопрос возобновления работы школы полиции не рассматривается.

В 2019 году в МВД сообщали, что вместо ликвидированных учебных центров планируется создать учебный центр комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?

Что будет в здании бывшего детского сада и бывшей школы полиции в Актау?



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