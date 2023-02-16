Акимат Актау: Торговцы работают на набережной незаконно

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В городской администрации ответили на обращение местных предпринимателей, требовавших разрешить им вести свою деятельность на набережной Актау.
В акимате сообщили, что предпринимателям землю на набережной для введения бизнеса никто не предоставлял, а значит они незаконно осуществляли свою деятельность.
- Набережная - это общественная территория, предназначенная для отдыха горожан, и заниматься торговой деятельностью на ней запрещено. Мы неоднократно давали устные предупреждения предпринимателям, но торговцы не прислушивались, - пояснили в исполнительном органе.
В качестве альтернативы для предпринимателей, занимающихся прокатом машинок и велосипедов, акимат выделил территорию в парке Акбота.
Также в рамках меморандума, подписанного между городским акиматом и крупными торговыми рынками областного центра, предпринимателям на бесплатной основе сроком на три месяца предоставляются места в торговых рынках для введения своего бизнеса.
- Жители города Актау неоднократно жаловались на прокатчиков и продавцов игрушек, они требуют освободить набережную от бизнеса, и мы поддерживаем мнение горожан. Набережная - это общественное место, место для прогулок и отдыха, и мы стремимся вернуть это место человеку, - добавили в городском акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели пришли к акимату области и потребовали разрешить им работать на набережной Актау.
Михаил Одинцов
В акимате сообщили, что предпринимателям землю на набережной для введения бизнеса никто не предоставлял, а значит они незаконно осуществляли свою деятельность.
- Набережная - это общественная территория, предназначенная для отдыха горожан, и заниматься торговой деятельностью на ней запрещено. Мы неоднократно давали устные предупреждения предпринимателям, но торговцы не прислушивались, - пояснили в исполнительном органе.
В качестве альтернативы для предпринимателей, занимающихся прокатом машинок и велосипедов, акимат выделил территорию в парке Акбота.
Также в рамках меморандума, подписанного между городским акиматом и крупными торговыми рынками областного центра, предпринимателям на бесплатной основе сроком на три месяца предоставляются места в торговых рынках для введения своего бизнеса.
- Жители города Актау неоднократно жаловались на прокатчиков и продавцов игрушек, они требуют освободить набережную от бизнеса, и мы поддерживаем мнение горожан. Набережная - это общественное место, место для прогулок и отдыха, и мы стремимся вернуть это место человеку, - добавили в городском акимате.
Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели пришли к акимату области и потребовали разрешить им работать на набережной Актау.
Михаил Одинцов