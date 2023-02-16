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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 720

Акимат Актау: Торговцы работают на набережной незаконно

Городской акимат отказал в требовании местных предпринимателей разрешить им работать на набережной Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

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В городской администрации ответили на обращение местных предпринимателей, требовавших разрешить им вести свою деятельность на набережной Актау.

В акимате сообщили, что предпринимателям землю на набережной для введения бизнеса никто не предоставлял, а значит они незаконно осуществляли свою деятельность.

- Набережная - это общественная территория, предназначенная для отдыха горожан, и заниматься торговой деятельностью на ней запрещено. Мы неоднократно давали устные предупреждения предпринимателям, но торговцы не прислушивались, - пояснили в исполнительном органе.

В качестве альтернативы для предпринимателей, занимающихся прокатом машинок и велосипедов, акимат выделил территорию в парке Акбота.

Также в рамках меморандума, подписанного между городским акиматом и крупными торговыми рынками областного центра, предпринимателям на бесплатной основе сроком на три месяца предоставляются места в торговых рынках для введения своего бизнеса.

- Жители города Актау неоднократно жаловались на прокатчиков и продавцов игрушек, они требуют освободить набережную от бизнеса, и мы поддерживаем мнение горожан. Набережная - это общественное место, место для прогулок и отдыха, и мы стремимся вернуть это место человеку, - добавили в городском акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что предприниматели пришли к акимату области и потребовали разрешить им работать на набережной Актау.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 6 )

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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 20:11
Хоть одно правильное решение городских властей как горожанам так и самому городу!! Набережные это в первую очередь общественные места досуга и отдыха горожан, а не для коммерческого бизнеса там им не место!! В своё время для прокатчиков "барахла" отводили им места в Дискае в районе бывшего парка 1микрорайона и что мы там в итоге увидели потом загаженные места с брошенными и раскуроченными аттракционами..такое чудовищное и наплевательское отношение к вверенной им территории это уже издевательство в лицо самого города и руководства!!! Пусть сначала научатся как правильно вести такого рода бизнес, а не покупать всякого рода бу металлолом виде машинок и велосипедов.. ещё хватает им совести по натаскать без никакого на то разрешения всю эту же груду металлолома и на площадь Ынтымак особенно по большим праздникам!!! После себя оставляя срач!!! Не в одной другой цивилизованной стране такого вопиющего произвола со стороны частных торгашей и владельцев аттракционов вы там не увидите не на набережной Круазетт в Каннах/Ницца,не на набережных в Баку или в Батуми.
 
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  • Daulet201999
 Dondon (Посетители) Сегодня, 19:59
Запреты, запреты, а по нужде летом на набережной, опять в море ходить, или в камыши???
 
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  • Daulet201999
  • Empro
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:13
Посмотрим,как на деле все будет ближе к середине весны...Меня терзают смутные сомнения - как бы все вновь не вернулось как ни в чем не бывало на круги своя...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Daulet201999
 Vladik (Посетители) Сегодня, 18:43
Будут ли штрафы и административные дела за незаконную предпринимательскую деятельность?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • Космос
  • minus
  • Daulet201999
 Жуков (Посетители) Сегодня, 18:41
Наконец то акимат принял адекватное решение! Браво!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Василий Кравчук
  • Papirosso
  • Космос
  • шевченко
  • Daulet201999
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:38
Городской акимат отказал в требовании местных предпринимателей разрешить им работать на набережной Актау.

Всё правильно! Им выделили территорию в пустыне "Акбота", вот пусть там и торгуют друг-другу, давят друг-друга, травят друг-друга... Я лично туда -- ни ногой! Зато теперь можно будет прогуляться по Набережной не как на полигоне. Теперь нужен жёсткий контроль! Штрафы, штрафы, штрафы! Только так их можно "задушить"!
 
 

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