Акимат Актау о работах со спецтехникой в Каспийском море: На базе отдыха проводится демонтаж пирса

Фото очевидцев
Представители ГАСК и сотрудники земельной инспекции выехали на участок, где проводятся работы с применением спецтехники.
- На данном объекте ведется демонтаж существующего пирса базы отдыха «SunSet». Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства направит соответствующее письмо в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области (земельная инспекция), а также в управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области (ГАСК) для принятия мер, - сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.
Ранее жители Актау сообщили о проведении работ с участием спецтехники в Каспийском море. По данным НПО «Эко-Мангистау», работы проводят в районе между базой отдыха Stigl и воинским тренировочным центром уже более трёх недель. При этом изымаемый грунт вывозится и выгружается в двух километрах от берега.
- На данном объекте ведется демонтаж существующего пирса базы отдыха «SunSet». Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства направит соответствующее письмо в департамент по управлению земельными ресурсами Мангистауской области (земельная инспекция), а также в управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области (ГАСК) для принятия мер, - сообщает пресс-служба Актауского городского акимата.
Ранее жители Актау сообщили о проведении работ с участием спецтехники в Каспийском море. По данным НПО «Эко-Мангистау», работы проводят в районе между базой отдыха Stigl и воинским тренировочным центром уже более трёх недель. При этом изымаемый грунт вывозится и выгружается в двух километрах от берега.
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