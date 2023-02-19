Что строят на территории Ботанического сада в Актау

- Уплотнили город донельзя и добрались до Ботанического сада, от которого и так ничего не осталось. Нет, чтобы восстановить былое изобилие зелени, акимат распродает земли направо и налево под застройку, так получается? Каспий мелеет, воды не хватает, а Актау же наш резиновый - все стерпит, - огорченно высказались жители многоэтажек в 11 микрорайоне.

С конца прошлого года, как говорят жители 11 микрорайона, на территории 10 микрорайона началось строительство. Люди в догадках, что же появится на этом месте.На вопрос ответили в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства.Они сообщили, что имеется договор и соглашения о передаче недвижимого имущества в уставной капитал.Земельный участок находится на праве частной собственности у ТОО «Aktau Mall».Целевое назначение: для строительства и эксплуатации гостиничного комплекса и многофункционального здания с паркингом.Строительно-монтажные работы планируется завершить в третьем квартале 2023 года.Напомним, в 2021 году баннер аквапарка разместили на ограде Ботанического сада.