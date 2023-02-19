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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 3356

Что строят на территории Ботанического сада в Актау

Горожанам стало интересно, что же будет на территории Ботанического сада.

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С конца прошлого года, как говорят жители 11 микрорайона, на территории 10 микрорайона началось строительство. Люди в догадках, что же появится на этом месте.

Что строят на территории Ботанического сада в Актау


- Уплотнили город донельзя и добрались до Ботанического сада, от которого и так ничего не осталось. Нет, чтобы восстановить былое изобилие зелени, акимат распродает земли направо и налево под застройку, так получается? Каспий мелеет, воды не хватает, а Актау же наш резиновый - все стерпит, - огорченно высказались жители многоэтажек в 11 микрорайоне.


Что строят на территории Ботанического сада в Актау


На вопрос ответили в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Что строят на территории Ботанического сада в Актау


Они сообщили, что имеется договор и соглашения о передаче недвижимого имущества в уставной капитал.

Земельный участок находится на праве частной собственности у ТОО «Aktau Mall».

Что строят на территории Ботанического сада в Актау


Целевое назначение: для строительства и эксплуатации гостиничного комплекса и многофункционального здания с паркингом.

Что строят на территории Ботанического сада в Актау


Строительно-монтажные работы планируется завершить в третьем квартале 2023 года.

Напомним, в 2021 году баннер аквапарка разместили на ограде Ботанического сада.

Что строят на территории Ботанического сада в Актау



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Комментарии ( 4 )

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 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 18:05
Какого "Ботанического сада"? На территории 10-го микрорайона. Как построили несколько домов, закрыли населению доступ/проход в ботанический сад, какая-то строй-фирма стала работать, ясно было, к чему дело идёт. Прощай, ботанический сад!
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:17
Горожанам стало интересно, что же будет на территории Ботанического сада.

Да плевать, что там будет! Лично меня больше интересует, как он оказался в частной собственности, кто продал, кто подписывал документы о передаче этой территории в частную собственность?
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:15
Классическая отмазка-Земельный участок находится на праве частной собственности у ТОО «Aktau Mall».
А почему он там оказался в частной собственности?
Сколько можно перегружать городские инженерные сети?
 
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 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 15:14
В северной части бывшего городского ботанического сада, что в 10 микрорайоне в сторону 9 микрорайона там отводили земли под строительство торгово-гостиничного комплекса с новым гипермаркетом MegaMollAqtau и каскадным аквапарком...если только снова не переиграют на счёт аквапарка..
 
 

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