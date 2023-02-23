«Бессмертный парк» умер? Посаженные ко Дню Победы деревья в парке Актау исчезли

Коллаж из кадров видео
В редакцию Lada.kz обратился житель города Александр Титов. Он рассказал, что в парке «Акбота» пропали саженцы, посаженные в ходе акции «Бессмертный сад». Пользователи Сети также прислали видео, на которых видно, что пропали не только деревья, но и система капельного орошения.
- В прошлом году совместно с акиматом ко Дню Победы были посажены порядка 250 деревьев. Клуб моржей Актау высадили ещё 25 саженцев. Акимат города провел к зелёным насаждениям систему полива. Каждому дереву было присвоено имя ветерана Великой Отечественной Войны. Теперь там снова пустошь, будто и не было ничего, - рассказал Александр Титов.
Мужчина задался вопросом, кому и для чего могло понадобиться убирать деревья, посаженные к такому празднику, как День Победы.
Редакция ожидает официального комментария от местного исполнительного органа и ответственной за озеленение в городе организации.
Напомним, летом прошлого года сообщалось, что таблички с именами ветеранов ВОВ разломали, а саженцы засохли в парке «Акбота».
Михаил Одинцов
- В прошлом году совместно с акиматом ко Дню Победы были посажены порядка 250 деревьев. Клуб моржей Актау высадили ещё 25 саженцев. Акимат города провел к зелёным насаждениям систему полива. Каждому дереву было присвоено имя ветерана Великой Отечественной Войны. Теперь там снова пустошь, будто и не было ничего, - рассказал Александр Титов.
Мужчина задался вопросом, кому и для чего могло понадобиться убирать деревья, посаженные к такому празднику, как День Победы.
Редакция ожидает официального комментария от местного исполнительного органа и ответственной за озеленение в городе организации.
Напомним, летом прошлого года сообщалось, что таблички с именами ветеранов ВОВ разломали, а саженцы засохли в парке «Акбота».
Михаил Одинцов