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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 931

«Бессмертный парк» умер? Посаженные ко Дню Победы деревья в парке Актау исчезли

Место в парке «Акбота», где в мае прошлого года жители города посадили 275 саженцев, опустело. Исчезли как сами зелёные насаждения, так и проведенная для полива система капельного орошения. Об этом сообщил Александр Титов, полковник запаса и бывший командир авиационной базы Актау.

Коллаж из кадров видео
В редакцию Lada.kz обратился житель города Александр Титов. Он рассказал, что в парке «Акбота» пропали саженцы, посаженные в ходе акции «Бессмертный сад». Пользователи Сети также прислали видео, на которых видно, что пропали не только деревья, но и система капельного орошения.

- В прошлом году совместно с акиматом ко Дню Победы были посажены порядка 250 деревьев. Клуб моржей Актау высадили ещё 25 саженцев. Акимат города провел к зелёным насаждениям систему полива. Каждому дереву было присвоено имя ветерана Великой Отечественной Войны. Теперь там снова пустошь, будто и не было ничего, - рассказал Александр Титов.



Мужчина задался вопросом, кому и для чего могло понадобиться убирать деревья, посаженные к такому празднику, как День Победы.

Редакция ожидает официального комментария от местного исполнительного органа и ответственной за озеленение в городе организации.



Напомним, летом прошлого года сообщалось, что таблички с именами ветеранов ВОВ разломали, а саженцы засохли в парке «Акбота».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 7 )

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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:33
Как прочла статью, сразу первая мысль о том, что землю подготовили под новую постройку. Потом коментарии прочла, не одна я так думаю. У нас в старой части города уже на голову скоро станут новостройки тыкать. Полное безобразие. Порядка нет и видимо не будет. angry
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:12
слов нет нормальных... однозначно- белая пустошь. kill
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 12:11
Каждому дереву было присвоено имя ветерана Великой Отечественной Войны.
Как после этого у кого то рука поднялась на такой саженец?

Жить нужно непременно хорошо
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:09
таблички с именами ветеранов ВОВ разломали, а саженцы засохли в парке «Акбота».

и всё это под носом
местного исполнительного органа и ответственной за озеленение в городе организации.
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:41
для очередного торгового центра площадку освободили?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 11:40
Видимо будет на месте парка новый жилой комплекс и территория под него уже продана, еще до появления города

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 11:39
Какой позор...

Engineer
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:35
Ждем отмазку devil
 
 

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