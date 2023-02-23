Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Февраля
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.6 KZT
  • €1 = 475 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 699

Озеленительная карусель в Актау: вместо исчезнувших деревьев а парке «Акбота» намечены очередные посадки

Часть деревьев, посаженных в парке «Акбота» во время акции «Бессмертный сад», не прижились. Вместо погибших зеленых насаждений будут высажены новые. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
В городском акимате рассказали о ситуации с исчезнувшими из парка «Акбота» саженцами. По данным исполнительного органа, часть зеленых насаждений не прижилась, часть, как и памятные таблички героев ВОВ, пострадала от действий вандалов.

- Мы решили вместо погибших деревьев посадить саженцы более устойчивых сортов: акации и ели, высотой до двух с половиной метров. Планируется посадить у главного входа в городской парк. Они неприхотливы, с высокой приживаемостью и очень красивые, - пояснили в городской администрации.

В акимате добавили, что все памятные таблички ветеранов ВОВ будут восстановлены и возвращены на прежние места.

Напомним, ранее сообщалось, что из парка «Акбота» исчезли саженцы, посаженные в ходе акции «Бессмертный сад».

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 12-й регион
  • ЛШП
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:46
- Мы решили вместо погибших деревьев посадить саженцы более устойчивых сортов

Как показывает практика у нас и пластиковые пальмы не очень то приживаются. А причина тому, что даже за ними не следят, хоть и поливать не нужно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tankushka
  • ЛШП
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 16:59
На том месте когда-то были деревья ...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Orion
  • ЛШП
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:40
Озеленительная карусель

Я бы сказал--конвейер!

А кому именно принадлежит эта фраза?
- Мы решили вместо погибших деревьев посадить саженцы более устойчивых сортов: акации и ели... Они неприхотливы, с высокой приживаемостью и очень красивые, - пояснили в городской администрации.

Надо запомнить! Чтобы в июне-июле вновь не услышать:
не прижились...
draznilka
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Orion
  • ЛШП
 xerox (Посетители) Сегодня, 16:40
Посадить не трудно, а кто ухаживать будет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • bekenova
  • Papirosso
  • NASA
  • Ну Ну
  • Orion
  • ak12
  • ЛШП
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:26
Главное "освоить" выделенные деньги.
А там, как говорится, хоть трава не расти.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • bekenova
  • Papirosso
  • ЛШП
 Vladik (Посетители) Сегодня, 16:15
намечены очередные посадки


Ждём smile
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика