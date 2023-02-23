Озеленительная карусель в Актау: вместо исчезнувших деревьев а парке «Акбота» намечены очередные посадки

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
В городском акимате рассказали о ситуации с исчезнувшими из парка «Акбота» саженцами. По данным исполнительного органа, часть зеленых насаждений не прижилась, часть, как и памятные таблички героев ВОВ, пострадала от действий вандалов.
- Мы решили вместо погибших деревьев посадить саженцы более устойчивых сортов: акации и ели, высотой до двух с половиной метров. Планируется посадить у главного входа в городской парк. Они неприхотливы, с высокой приживаемостью и очень красивые, - пояснили в городской администрации.
В акимате добавили, что все памятные таблички ветеранов ВОВ будут восстановлены и возвращены на прежние места.
Напомним, ранее сообщалось, что из парка «Акбота» исчезли саженцы, посаженные в ходе акции «Бессмертный сад».
Михаил Одинцов
- Мы решили вместо погибших деревьев посадить саженцы более устойчивых сортов: акации и ели, высотой до двух с половиной метров. Планируется посадить у главного входа в городской парк. Они неприхотливы, с высокой приживаемостью и очень красивые, - пояснили в городской администрации.
В акимате добавили, что все памятные таблички ветеранов ВОВ будут восстановлены и возвращены на прежние места.
Напомним, ранее сообщалось, что из парка «Акбота» исчезли саженцы, посаженные в ходе акции «Бессмертный сад».
Михаил Одинцов