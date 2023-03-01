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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:50

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Водитель автобуса в Актау высадил ребёнка за городом: матери мальчика принесли извинения

Викторию Балицевич, маму ребёнка, которого водитель маршрутного автобуса №5 оставил на остановке за городом, пригласили в городской акимат. Там транспортная компания CASPIY AVTOPARK принесла извинения женщине и её ребёнку. Об этом сообщила жительница города.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Викторию Балицевич 27 февраля пригласили на встречу в городской акимат. Там женщина встретилась с руководителем и главным специалистом городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также с заместителем директора компании CASPIY AVTOPARK, ответственной за маршрут №5.

- Прежде всего мы обсудили происшествие, и транспортная компания принесла извинения за этот случай. Пообещали разобраться и провести работу с персоналом, с водителями и кондукторами, чтобы подобные случаи больше не повторялись, - рассказала Виктория Балицевич.

После произошедшего с её ребёнком, женщина разместила опрос на своей странице в Instagram на тему качества работы общественного транспорта. Жалобы пользователей Сети Виктория Балицевич также озвучила на встрече в городском акимате.

В частности, жители жаловались на то, что в Интернете нет обновлённых маршрутов движения автобусов и телефонов диспетчерской службы, не соблюдается маршрут движения автобусов, водители на своё усмотрение объявляют конечную остановку около «Ватерфронта» или за Морпортом, хотя конечная остановка маршрута № 5 - Приморский; водители и кондукторы курят в салонах автобусов на конечных остановках; кондукторы неправомерно снимают 70 тенге за проезд ребёнка, а деньги возвращать отказываются даже после предъявления документов, подтверждающих возраст ребёнка.

- Водители самовольно высаживают детей из автобуса, если нет в салоне взрослых, часто около «Вотерфронта» или на «Меловой», просят доехать на другом автобусе. В салоне автобусов не проводится регулярная уборка, много мусора. Водители и кондукторы часто по-хамски разговаривают с пассажирами. На конечной остановке автобусы стоят закрытые, водитель и кондуктор находятся внутри, едят и курят, при этом дети стоят рядом на улице по 10-15 минут, на холоде и в жару, в автобус их не пускают. Автобусы проезжают мимо остановки, даже если на ней стоят люди, особенно если стоят дети без сопровождения взрослых. Часто не выдаётся чек, подтверждающий оплату за проезд. Не объявляется конечная остановка и автобус уезжает за пределы города с пассажирами, - озвучила проблемные вопросы жительница на встрече с представителями акимата.

Виктория Балицевич выразила надежду, что компания CASPIY AVTOPARK уделит внимание озвученным проблемам.

Напомним, ранее сообщалось, что мама 13-летнего школьника обвинила водителя маршрутного автобуса №5 в том, что он оставил её сына на окраине города.

Михаил Одинцов



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