Бесплатные автобусы организуют до Отпан-тау в Мангистау

Фото из архива lada.kz
Как сообщили в ЦОК региона, в рамках праздника Амал 13 и 14 марта для жителей областного центра организованы бесплатные автобусы до историко-культурного комплекса «Отпан-тау».
Место сбора: гостиница «Нурплаза» в 29А микрорайоне.
Время отправления: 13 марта в 13:00, возвращение в 19:00.
На следующий день, 14 марта, автобусы отправляются в 08:00, возвращение запланировано в 14:00.
Напомним, конный парад и скачки пройдут на Отпан-тау в честь праздника Амал.
Место сбора: гостиница «Нурплаза» в 29А микрорайоне.
Время отправления: 13 марта в 13:00, возвращение в 19:00.
На следующий день, 14 марта, автобусы отправляются в 08:00, возвращение запланировано в 14:00.
Напомним, конный парад и скачки пройдут на Отпан-тау в честь праздника Амал.
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