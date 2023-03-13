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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 1906

Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих

Жители Актау в социальных сетях пожаловались, что не смогли дождаться бесплатного автобуса, чтобы добраться до места празднования Амала на Отпан-тау. В городской администрации прокомментировали ситуацию с нехваткой транспорта.

Фото жителей Актау
По словам горожан, они так и не дождались обещанные бесплатные автобусы по направлению в историко-культурный комплекс «Отпан-тау».

- Сегодня автобуса бесплатного не было в 13:00 до Отпан-тау. Люди стоят возле гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне с 12:00 (более 100 человек), сейчас уже 14:20, так никто и не приехал. Праздник испорчен, - пожаловалась жительница Актау в редакцию Lada.kz.


Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих


Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих


Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих


В городской администрации сообщили, что один автобус выехал с места сбора в 12:20 часов. И на момент отправки был уже заполнен людьми.

Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих


- В этом году не ожидали такой наплыв желающих отправиться до Отпан-тау. В прошлом году выделяли два автобуса, в итоге только один автобус уехал по направлению полупустой. По этой причине в этом году вместо двух автобусов отправили один. Но сейчас к месту сбора будет направлен второй автобус и все желающие смогут уехать на нем до Отпан-тау, - сообщили в акимате Актау.

Ранее в ЦОК региона сообщали, что в рамках праздника Амал 13 и 14 марта для жителей областного центра организованы бесплатные автобусы до историко-культурного комплекса «Отпан-тау». Время отправления было анонсировано 13 марта в 13:00, а возвращение в Актау - в 19:00.



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Комментарии ( 5 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:00
По словам горожан, они так и не дождались обещанные бесплатные автобусы по направлению в историко-культурный комплекс «Отпан-тау».

Автобус будет, когда откроют новую огненную гору, пока не придумали ГДЕ!...

Цитата: Василий Кравчук
более 100 человек поместится в автобус? popa

Все мы ходим под богом.
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:56
Ну если бы власти и акимат все эти годы выполняли все что заявляют и обещают в полном объеме, а средства осваивались как надо эффективно, то у нас бы давно было бы куча туристов и люди перезжали бы не в Дубай, а к нам и у нас было бы полно разных автобусов и направлений. Но, пока что тренд обратный, особенно в кругу обещавших, такова реальность.
У нас у многих по привычке хорошо получается пока что только заявления и обещания, там где нужно действовать. А если не получается как надо к примеру 20 лет, то тогда нужно сделать волшебный лозунг про то что пора действовать, и все заработает как по волшебству, вот увидите... И поэтому "...улыбаемся и машем"! Мир всем!
 
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  • Ed Word
  • Papirosso
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 15:46
и кому верить? crazy

" Сегодня автобуса бесплатного не было в 13:00 до Отпан-тау. Люди стоят возле гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне с 12:00 (более 100 человек), сейчас уже 14:20, так никто и не приехал" - более 100 человек hypnosis

"Но сейчас к месту сбора будет направлен второй автобус и все желающие смогут уехать на нем до Отпан-тау, - сообщили в акимате Актау" - более 100 человекпоместится в автобус? omg
 
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  • Placida
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  • Papirosso
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 15:28
Всё таки доверчивый у нас народ))
 
-2
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  • Adai11
 Қуаныш Тұрымбаев (Посетители) Сегодня, 15:25
Конечно, в прошлом году был ковид. Людям не до праздника было
 
 

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