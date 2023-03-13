Жители Актау пожаловались на отсутствие обещанного акиматом автобуса до Отпан-тау: власти сообщили о большом числе желающих

Фото жителей Актау
По словам горожан, они так и не дождались обещанные бесплатные автобусы по направлению в историко-культурный комплекс «Отпан-тау».
- Сегодня автобуса бесплатного не было в 13:00 до Отпан-тау. Люди стоят возле гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне с 12:00 (более 100 человек), сейчас уже 14:20, так никто и не приехал. Праздник испорчен, - пожаловалась жительница Актау в редакцию Lada.kz.
В городской администрации сообщили, что один автобус выехал с места сбора в 12:20 часов. И на момент отправки был уже заполнен людьми.
- В этом году не ожидали такой наплыв желающих отправиться до Отпан-тау. В прошлом году выделяли два автобуса, в итоге только один автобус уехал по направлению полупустой. По этой причине в этом году вместо двух автобусов отправили один. Но сейчас к месту сбора будет направлен второй автобус и все желающие смогут уехать на нем до Отпан-тау, - сообщили в акимате Актау.
Ранее в ЦОК региона сообщали, что в рамках праздника Амал 13 и 14 марта для жителей областного центра организованы бесплатные автобусы до историко-культурного комплекса «Отпан-тау». Время отправления было анонсировано 13 марта в 13:00, а возвращение в Актау - в 19:00.
- Сегодня автобуса бесплатного не было в 13:00 до Отпан-тау. Люди стоят возле гостиницы «Нур Плаза» в 29А микрорайоне с 12:00 (более 100 человек), сейчас уже 14:20, так никто и не приехал. Праздник испорчен, - пожаловалась жительница Актау в редакцию Lada.kz.
В городской администрации сообщили, что один автобус выехал с места сбора в 12:20 часов. И на момент отправки был уже заполнен людьми.
- В этом году не ожидали такой наплыв желающих отправиться до Отпан-тау. В прошлом году выделяли два автобуса, в итоге только один автобус уехал по направлению полупустой. По этой причине в этом году вместо двух автобусов отправили один. Но сейчас к месту сбора будет направлен второй автобус и все желающие смогут уехать на нем до Отпан-тау, - сообщили в акимате Актау.
Ранее в ЦОК региона сообщали, что в рамках праздника Амал 13 и 14 марта для жителей областного центра организованы бесплатные автобусы до историко-культурного комплекса «Отпан-тау». Время отправления было анонсировано 13 марта в 13:00, а возвращение в Актау - в 19:00.