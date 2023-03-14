Без охраны: акиматом Актау проведена разъяснительная работа с владельцем аттракционов

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В городской администрации сообщили, что на сегодняшний день согласно исполнительному производству ведутся работы по принудительному демонтажу аттракциона в рамках исполнения вступившего в законную силу решения Мангистауского областного суда.
- Аттракционы на территории парка «Акбота» являются собственностью частных предпринимателей. С владельцем аттракционов проведена разъяснительная работа о необходимости пресечения несанкционированного доступа третьих лиц к объектам развлечения, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, неработающие аттракционы в парке «Акбота» находятся без охраны. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности.
- Аттракционы на территории парка «Акбота» являются собственностью частных предпринимателей. С владельцем аттракционов проведена разъяснительная работа о необходимости пресечения несанкционированного доступа третьих лиц к объектам развлечения, - сообщили в акимате Актау.
Напомним, неработающие аттракционы в парке «Акбота» находятся без охраны. Дети и подростки свободно играют там, подвергая себя опасности.
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