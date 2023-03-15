В Мангистау в 2022 году переехали более 30 тысяч человек

По словам Риммы Утюшевой, в 2022 году в область переехали 32 462 человека. Это на 2,9% больше, чем в 2021 году. А количество человек, выехавших из области, составило 29 892. Из них 9 521 уехали из Актау, 7 951 - из Мунайлинского района, 5 384 - из Жанаозена.



Большая часть иммигрантов заселена в Актау, рост отмечен на 3 391 человека.



- Миграционные потоки наблюдались в трех районах области - Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, - говорит Римма Утюшева.



Основной миграционный обмен у нашей области происходит со странами СНГ. Доля иммигрантов из стран СНГ составила 96,3%, выбывших - 90,5%. В основном переезды происходили в Россию, Туркменистан и Узбекистан.



В 2022 году в наш регион из стран СНГ и других стран на постоянное жительство прибыл 3 391 человек, в том числе из стран СНГ – 3 266 человек, из других стран - 125 человек.