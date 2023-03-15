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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 442

В Мангистау в 2022 году переехали более 30 тысяч человек

В прошлом году Мангистау местом жительства выбрали свыше 30 тысяч человек. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила Римма Утюшева, руководитель департамента статистики Мангистауской области.

Римма Утюшева
По словам Риммы Утюшевой, в 2022 году в область переехали 32 462 человека. Это на 2,9% больше, чем в 2021 году. А количество человек, выехавших из области, составило 29 892. Из них 9 521 уехали из Актау, 7 951 - из Мунайлинского района, 5 384 - из Жанаозена.

Большая часть иммигрантов заселена в Актау, рост отмечен на 3 391 человека.

- Миграционные потоки наблюдались в трех районах области - Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском, - говорит Римма Утюшева.

Основной миграционный обмен у нашей области происходит со странами СНГ. Доля иммигрантов из стран СНГ составила 96,3%, выбывших - 90,5%. В основном переезды происходили в Россию, Туркменистан и Узбекистан.

В 2022 году в наш регион из стран СНГ и других стран на постоянное жительство прибыл 3 391 человек, в том числе из стран СНГ – 3 266 человек, из других стран - 125 человек.



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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
  • ЁмоЁ
 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 18:27
Лет через 10-15 будем пожинать плоды. Молодёжь сидит на синтетике, в город и область приезжают люди без образования, рабочие профессии никак не поощряются. Вдобавок ещё и люди, которые действительно что то могут - просто уезжают.

Ждём весёлых перемен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • БО
 babe (Посетители) Сегодня, 18:19
Как бы там ни было , умные люди сюда не едут , а вот отток «мозга» мы явно наблюдаем
 
 

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