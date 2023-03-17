Жителям Мангистау напомнили сроки оплаты налога на транспорт

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz, либо в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».



Вместе с тем предстоящие к уплате суммы налога, исчисленные налоговыми органами, будут направлены в марте месяце пользователям мобильного приложения АО «Каспи банк» в виде PUSH-уведомлений.



С исчисленными суммами налога можно также ознакомиться в сервисе «Электронные сервисы»→«Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП» мобильного приложения «e-Salyq Azamat» или в мобильном приложении АО «Каспи банк».