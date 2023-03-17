В Актау просят помочь собрать продуктовые корзины детям и взрослым с нервно-мышечными заболеваниями к Наурызу

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Елена Клейн сообщила, что акция «Жылы салем» направлена на сбор средств на продуктовые корзины для детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями. Продукты представители фонда хотят вручить своим подопечным к праздникам: Наурыз и началу Священного месяца Рамазан. Каждая корзина будет включать продукты на сумму 12 000 тенге, всего подопечных в фонде 530 человек.
- Поздравляю всех мангистаусцев с праздником Амал! Традиционным праздником Весны и гармонии, когда люди приветствуют друг друга и делятся теплом. Желаю всем добра и благополучия! Меня зовут Елена Клейн, на протяжении многих лет я являюсь активистом ОФ «Өмірге сен», а также представителем по Мангистауской области. Фонд поддерживает детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями, такими как мышечная дистрофия Дюшенна, СМА и другие виды миопатии. Я искренне благодарна всем, кто поддерживает наш Фонд. На сегодняшний день нам очень нужна поддержка акции «Жылы салем». Очень надеюсь на вашу поддержку. Присоединяйтесь к нашей акции!, - рассказала Елена Клейн.
Реквизиты для поддержки:
Волонтерская карта:
4400430169765523
+77053064056 - Елена Клейн
Более подробно о фонде можно узнать на сайте.
- Поздравляю всех мангистаусцев с праздником Амал! Традиционным праздником Весны и гармонии, когда люди приветствуют друг друга и делятся теплом. Желаю всем добра и благополучия! Меня зовут Елена Клейн, на протяжении многих лет я являюсь активистом ОФ «Өмірге сен», а также представителем по Мангистауской области. Фонд поддерживает детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями, такими как мышечная дистрофия Дюшенна, СМА и другие виды миопатии. Я искренне благодарна всем, кто поддерживает наш Фонд. На сегодняшний день нам очень нужна поддержка акции «Жылы салем». Очень надеюсь на вашу поддержку. Присоединяйтесь к нашей акции!, - рассказала Елена Клейн.
Реквизиты для поддержки:
Волонтерская карта:
4400430169765523
+77053064056 - Елена Клейн
Более подробно о фонде можно узнать на сайте.
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