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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 216

В Актау просят помочь собрать продуктовые корзины детям и взрослым с нервно-мышечными заболеваниями к Наурызу

Общественный фонд «Өмірге сен», который поддерживает детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями, такими как: мышечная дистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другими видами миопатии, просит жителей помочь в сборе средств на продуктовые корзины к праздникам Наурыз и Рамазан. В фонде 530 подопечных, сообщила Елена Клейн, активист фонда.

Иллюстративное фото
Елена Клейн сообщила, что акция «Жылы салем» направлена на сбор средств на продуктовые корзины для детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями. Продукты представители фонда хотят вручить своим подопечным к праздникам: Наурыз и началу Священного месяца Рамазан. Каждая корзина будет включать продукты на сумму 12 000 тенге, всего подопечных в фонде 530 человек.

- Поздравляю всех мангистаусцев с праздником Амал! Традиционным праздником Весны и гармонии, когда люди приветствуют друг друга и делятся теплом. Желаю всем добра и благополучия! Меня зовут Елена Клейн, на протяжении многих лет я являюсь активистом ОФ «Өмірге сен», а также представителем по Мангистауской области. Фонд поддерживает детей и взрослых с нервно-мышечными заболеваниями, такими как мышечная дистрофия Дюшенна, СМА и другие виды миопатии. Я искренне благодарна всем, кто поддерживает наш Фонд. На сегодняшний день нам очень нужна поддержка акции «Жылы салем». Очень надеюсь на вашу поддержку. Присоединяйтесь к нашей акции!, - рассказала Елена Клейн.

Реквизиты для поддержки:
Волонтерская карта:
4400430169765523
+77053064056 - Елена Клейн

Более подробно о фонде можно узнать на сайте.



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