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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 789

«Сергек» в Актау планируют запустить в июне

В данный момент идут монтажные работы. Местные власти заранее известят население о предварительном запуске проекта «Сергек». Об этом сообщили в областном управлении цифровых технологий в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива
Систему интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» планируют запустить в июне этого года.

По информации департамента полиции региона, в данный момент идут монтажные работы, после чего «Сергек» запустят в тестовом режиме.

В управлении цифровых технологий области подчеркнули, что до запуска проекта планируется организовать пресс-конференцию и известить население.

Напомним, в январе этого года на дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».

Позже представитель акимата области рассказал о функционале системы видеонаблюдения «Сергек».

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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  • Purins
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:16
Надеюсь, к этому времени с дорог исчезнут авто "с иностранными номерами", не туристы, а наши хитрозадые, большинство которых создают впечатление, что вчера "с ишаков пересели" полным игнором ПДД... ;)
 
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lekler (Посетители) Сегодня, 16:56
Прошу ответственных которые определяют точки монтажа о необходимости установки данных камер на всех перекрестках (светофор), где многочисленные нарушения имеют место быть.
 
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  • GuF
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:50
Вот кто будет кончать хитрых водятлов и учить тупоголовых.иожет наконец то научиться ездить торопыги и попрощавшись в рядах
 
 

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