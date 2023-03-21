«Сергек» в Актау планируют запустить в июне

Иллюстративное фото из архива
Систему интеллектуального видеонаблюдения «Сергек» планируют запустить в июне этого года.
По информации департамента полиции региона, в данный момент идут монтажные работы, после чего «Сергек» запустят в тестовом режиме.
В управлении цифровых технологий области подчеркнули, что до запуска проекта планируется организовать пресс-конференцию и известить население.
Напомним, в январе этого года на дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».
Позже представитель акимата области рассказал о функционале системы видеонаблюдения «Сергек».
Михаил Одинцов
По информации департамента полиции региона, в данный момент идут монтажные работы, после чего «Сергек» запустят в тестовом режиме.
В управлении цифровых технологий области подчеркнули, что до запуска проекта планируется организовать пресс-конференцию и известить население.
Напомним, в январе этого года на дорогах Актау и Мунайлинского района начали установку систем видеонаблюдения «Сергек».
Позже представитель акимата области рассказал о функционале системы видеонаблюдения «Сергек».
Михаил Одинцов