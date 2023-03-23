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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1099

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

Эскизный проект гостиничного комплекса и многофункционального здания предоставили в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

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Как сообщили чиновники, от 13 марта 2015 года земельный участок площадью 4,0 гектара на территории Ботанического сада передан в уставной капитал и находится на праве частной собственности у ТОО «Aktau Mall».

В отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства предоставили эскизный проект строящегося гостиничного комплекса и многофункционального здания с паркингом.

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау


- Почему так просто распрощались с землей, да еще и на территории бывшего цветущего сада, который обязаны были оставить для города. Но, видимо, это чуждо для нынешней администрации. Остается только ностальгировать, - говорит местная жительница Алевтина.


Напомним, ранее чиновники озвучили, что же строится на территории Ботанического сада.

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау



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