В Актау нет места ни паркам, ни садам? Как будет выглядеть строящийся отель в центре Актау

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Как сообщили чиновники, от 13 марта 2015 года земельный участок площадью 4,0 гектара на территории Ботанического сада передан в уставной капитал и находится на праве частной собственности у ТОО «Aktau Mall».
В отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства предоставили эскизный проект строящегося гостиничного комплекса и многофункционального здания с паркингом.
Напомним, ранее чиновники озвучили, что же строится на территории Ботанического сада.
В отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства предоставили эскизный проект строящегося гостиничного комплекса и многофункционального здания с паркингом.
- Почему так просто распрощались с землей, да еще и на территории бывшего цветущего сада, который обязаны были оставить для города. Но, видимо, это чуждо для нынешней администрации. Остается только ностальгировать, - говорит местная жительница Алевтина.
Напомним, ранее чиновники озвучили, что же строится на территории Ботанического сада.
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