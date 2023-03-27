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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:29

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Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау

Копошащийся среди деревьев молодой человек вызвал опасение у горожан.

Фото предоставила жительница 11 микрорайона Зарина
На прогулке семейная пара застала парня, который, по их словам, подозрительно суетился между ветвей деревьев около торгового центра «Юность» в 11 микрорайоне. После они наблюдали, как парень что-то рассыпал на открытой площадке у кафе.

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау


- Мы принялись фотографировать его, приняв за закладчика наркотиков. Думали отправить фото в полицию. Муж настоял все же подойти и удостовериться. К счастью, среди деревьев обнаружилась самодельная кормушка, сделанная из пятилитровой бутылки. Как, действительно, можно ошибиться и рассмотреть в действиях молодого человека вместо злого умысла добродетель, - рассказала жительница 11 микрорайона Зарина.


В кормушке были насыпаны зерна пшеницы и пшенная крупа. Спустя пару минут сюда слетелись воробьи.

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау


А на тротуарной плитке парень также рассыпал крупу, куда тут же прилетели полакомиться птицы.

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау


Семейная пара также наблюдала скопление воробьев, которые лакомились пшеном у одной из многоэтажек.

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау


Как удалось выяснить, молодым человеком оказался герой нашей новости. Прошлым летом небезразличного к экологии актауского парня повстречали в одном из сел Актюбинской области, где его застали за уборкой мусора.

Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау


Местные жители заметили, что популяция птиц, а именно воробьев, голубей и чаек в последнее время заметно снизилась.

Специалисты советуют подкармливать птиц сырыми семечками, которые можно приобрести на рынках и в зоомагазинах.



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