Вызвавший подозрение парень оказался экоактивистом в Актау

- Мы принялись фотографировать его, приняв за закладчика наркотиков. Думали отправить фото в полицию. Муж настоял все же подойти и удостовериться. К счастью, среди деревьев обнаружилась самодельная кормушка, сделанная из пятилитровой бутылки. Как, действительно, можно ошибиться и рассмотреть в действиях молодого человека вместо злого умысла добродетель, - рассказала жительница 11 микрорайона Зарина.

На прогулке семейная пара застала парня, который, по их словам, подозрительно суетился между ветвей деревьев около торгового центра «Юность» в 11 микрорайоне. После они наблюдали, как парень что-то рассыпал на открытой площадке у кафе.В кормушке были насыпаны зерна пшеницы и пшенная крупа. Спустя пару минут сюда слетелись воробьи.А на тротуарной плитке парень также рассыпал крупу, куда тут же прилетели полакомиться птицы.Семейная пара также наблюдала скопление воробьев, которые лакомились пшеном у одной из многоэтажек.Как удалось выяснить, молодым человеком оказался герой нашей новости. Прошлым летом небезразличного к экологии актауского парня повстречали в одном из сел Актюбинской области, где его застали за уборкой мусора.Местные жители заметили, что популяция птиц, а именно воробьев, голубей и чаек в последнее время заметно снизилась.Специалисты советуют подкармливать птиц сырыми семечками, которые можно приобрести на рынках и в зоомагазинах.