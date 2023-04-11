В полиции Астаны прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена

Бастующие из Жанаозена
Как сообщает издание Tengrinews.kz, в департаменте полиции заявили следующее:
- Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовала несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения, - заявили в департаменте полиции.
В связи с нарушением митингующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции.
- Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КР КобАП, влекущим предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Их действиям будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству, - сообщили в ведомстве.
Полицейские предупредили, что за организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимого в нарушение порядка, установленного РК, предусмотрена ответственность.
Напомним, у здания Минэнерго 10 апреля собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.
- Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовала несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения, - заявили в департаменте полиции.
В связи с нарушением митингующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции.
- Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КР КобАП, влекущим предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Их действиям будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству, - сообщили в ведомстве.
Полицейские предупредили, что за организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимого в нарушение порядка, установленного РК, предусмотрена ответственность.
Напомним, у здания Минэнерго 10 апреля собрались бывшие сотрудники компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных работ для АО «Озенмунайгаз», дочерней компании КМГ.
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