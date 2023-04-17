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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

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Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау

Местные жители заявили, что владелец рынка в 24 микрорайоне выполнил свои обязательства.

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По словам жителей 8 микрорайона, они не надеялись, что на месте вырубленных деревьев будут посажены новые.

Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау

Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау


- Не думали, что так прекрасно облагородят территорию. Видно, должный уход. К лету, надеемся, деревья расцветут. Хорошо бы, чтобы решили еще вопрос с пешеходным переходом между рынком у прокуратуры и центральным рынком в 24 микрорайоне, потому что приходится перебегать дорогу, как суслики, в самом деле, - говорят пенсионеры.


Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау

Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау


Напомним, вырубка живых деревьев по периметру рынка возмутила горожан.

После на владельца рынка наложили штраф.

Спустя время всю территорию сравняли с землей и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.

В итоге городские власти обязали хозяина рынка высадить новые деревья.



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