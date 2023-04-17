Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау

- Не думали, что так прекрасно облагородят территорию. Видно, должный уход. К лету, надеемся, деревья расцветут. Хорошо бы, чтобы решили еще вопрос с пешеходным переходом между рынком у прокуратуры и центральным рынком в 24 микрорайоне, потому что приходится перебегать дорогу, как суслики, в самом деле, - говорят пенсионеры.

По словам жителей 8 микрорайона, они не надеялись, что на месте вырубленных деревьев будут посажены новые.Напомним, вырубка живых деревьев по периметру рынка возмутила горожан.После на владельца рынка наложили штраф.Спустя время всю территорию сравняли с землей и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.В итоге городские власти обязали хозяина рынка высадить новые деревья.