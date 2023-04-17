Сдержал слово: хозяин рынка благоустроил территорию в Актау

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По словам жителей 8 микрорайона, они не надеялись, что на месте вырубленных деревьев будут посажены новые.
Напомним, вырубка живых деревьев по периметру рынка возмутила горожан.
После на владельца рынка наложили штраф.
Спустя время всю территорию сравняли с землей и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.
В итоге городские власти обязали хозяина рынка высадить новые деревья.
- Не думали, что так прекрасно облагородят территорию. Видно, должный уход. К лету, надеемся, деревья расцветут. Хорошо бы, чтобы решили еще вопрос с пешеходным переходом между рынком у прокуратуры и центральным рынком в 24 микрорайоне, потому что приходится перебегать дорогу, как суслики, в самом деле, - говорят пенсионеры.
Напомним, вырубка живых деревьев по периметру рынка возмутила горожан.
После на владельца рынка наложили штраф.
Спустя время всю территорию сравняли с землей и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.
В итоге городские власти обязали хозяина рынка высадить новые деревья.
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