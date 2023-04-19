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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 1486

В ТОО «МАЭК» отреагировали на видеообращение сотрудников предприятия

Рабочие Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором призвали руководство расторгнуть договор с подрядными организациями, которые якобы в силу своей неопытности вредят предприятию. В пример рабочие привели недавнее аварийное отключение. В ТОО «МАЭК» заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Кадр с видеоролика
Состояние Мангистауского атомного энергетического комбината рабочие называют плачевным. Ситуация усложняется еще и тем, что предприятие доверяет проведение ремонтных работ неким подрядным организациям, из-за которых на МАЭКе происходят аварии, говорят участники видеообращения.

- Предприятие, имея квалифицированных работников ремонтного завода, привлекает подрядные организации с неопытными специалистами. В результате проводятся некачественные ремонтные работы. Подрядные организации, выполняя объем по ремонту оборудования, котлотурбинных цехов сроком на три месяца, продлевают срок проведения работ на неопределённое время. Из-за этого остальное оборудование работает на износ, вследствие чего происходят частые аварии, которые приводят к отключениям электроэнергии по Мангистауской области и в соседних регионах, а это может привести к чрезвычайной ситуации. Аварийный случай прошел 16 апреля. Из-за изношенности остановились четыре котлотурбинных оборудования, далее остановились 7 из 9 опреснительных установок, - говорят рабочие ТОО «МАЭК».



На предприятии заявили, что с пониманием относятся к здоровой критике, учитывают мнение работников и потребителей для повышения качества работы. Вместе с тем, в обращении содержится недостоверная информация, порочащая производственно-хозяйственную деятельность ТОО «МАЭК» и деловую репутацию.

- Председатель профкома заявляет, что причиной технологического нарушения, имевшего место 16 апреля 2023 года, послужило привлечение подрядных организаций и их некачественная работа. Подрядные организации никогда за период существования станции не привлекались для ремонта поврежденного узла. Происшедшее является следствием высокого износа технологического оборудования. Напомним, что произошел порыв напорного трубопровода подогревателей подпитки цикла, снижение уровня в деаэраторах питания, и, как следствие, остановка питательных насосов. Из-за прекращения подачи питательной воды котлоагрегаты были остановлены оперативным персоналом. В настоящий момент в соответствии с законодательством РК ведется расследование технологического нарушения комиссией, созданной Госэнергонадзором, - говорится в заявлении предприятия.

На прошлой неделе работники ТОО «МАЭК» записали видеообращение, в котором рассказали, что предприятие регулярно выходит из строя, из-за чего сотрудники вынуждены работать в аварийных условиях и днем, и ночью за низкую оплату.

Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:28
Вместе с тем, в обращении содержится недостоверная информация, порочащая производственно-хозяйственную деятельность ТОО «МАЭК» и деловую репутацию - если она есть, то почему не скажут какая именно по их мнению?
Если технические работники уже не скрывают и заявляют об этом, но руководство в общих чертах говорит что все не так, то что получается на МАЭКе не квалифицированные технические работники? А если с работниками все нормально, то значит что-то не так с управленцами?
Не ясносноть, двойные стандарты рождают вопросы и сомнения, не проясненные вопросы и сомнения пораждают проблемы и раздраженность, и все это потом приводит к печальным последствиям. Поэтому для решения нужно всем быть крайне четкими и открытыми, ведь без признания проблемных аспектов не будет их разрешения. Мир всем!
 
 

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