В ТОО «МАЭК» отреагировали на видеообращение сотрудников предприятия

Кадр с видеоролика
Состояние Мангистауского атомного энергетического комбината рабочие называют плачевным. Ситуация усложняется еще и тем, что предприятие доверяет проведение ремонтных работ неким подрядным организациям, из-за которых на МАЭКе происходят аварии, говорят участники видеообращения.
- Предприятие, имея квалифицированных работников ремонтного завода, привлекает подрядные организации с неопытными специалистами. В результате проводятся некачественные ремонтные работы. Подрядные организации, выполняя объем по ремонту оборудования, котлотурбинных цехов сроком на три месяца, продлевают срок проведения работ на неопределённое время. Из-за этого остальное оборудование работает на износ, вследствие чего происходят частые аварии, которые приводят к отключениям электроэнергии по Мангистауской области и в соседних регионах, а это может привести к чрезвычайной ситуации. Аварийный случай прошел 16 апреля. Из-за изношенности остановились четыре котлотурбинных оборудования, далее остановились 7 из 9 опреснительных установок, - говорят рабочие ТОО «МАЭК».
На предприятии заявили, что с пониманием относятся к здоровой критике, учитывают мнение работников и потребителей для повышения качества работы. Вместе с тем, в обращении содержится недостоверная информация, порочащая производственно-хозяйственную деятельность ТОО «МАЭК» и деловую репутацию.
- Председатель профкома заявляет, что причиной технологического нарушения, имевшего место 16 апреля 2023 года, послужило привлечение подрядных организаций и их некачественная работа. Подрядные организации никогда за период существования станции не привлекались для ремонта поврежденного узла. Происшедшее является следствием высокого износа технологического оборудования. Напомним, что произошел порыв напорного трубопровода подогревателей подпитки цикла, снижение уровня в деаэраторах питания, и, как следствие, остановка питательных насосов. Из-за прекращения подачи питательной воды котлоагрегаты были остановлены оперативным персоналом. В настоящий момент в соответствии с законодательством РК ведется расследование технологического нарушения комиссией, созданной Госэнергонадзором, - говорится в заявлении предприятия.
На прошлой неделе работники ТОО «МАЭК» записали видеообращение, в котором рассказали, что предприятие регулярно выходит из строя, из-за чего сотрудники вынуждены работать в аварийных условиях и днем, и ночью за низкую оплату.
Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.
- Предприятие, имея квалифицированных работников ремонтного завода, привлекает подрядные организации с неопытными специалистами. В результате проводятся некачественные ремонтные работы. Подрядные организации, выполняя объем по ремонту оборудования, котлотурбинных цехов сроком на три месяца, продлевают срок проведения работ на неопределённое время. Из-за этого остальное оборудование работает на износ, вследствие чего происходят частые аварии, которые приводят к отключениям электроэнергии по Мангистауской области и в соседних регионах, а это может привести к чрезвычайной ситуации. Аварийный случай прошел 16 апреля. Из-за изношенности остановились четыре котлотурбинных оборудования, далее остановились 7 из 9 опреснительных установок, - говорят рабочие ТОО «МАЭК».
На предприятии заявили, что с пониманием относятся к здоровой критике, учитывают мнение работников и потребителей для повышения качества работы. Вместе с тем, в обращении содержится недостоверная информация, порочащая производственно-хозяйственную деятельность ТОО «МАЭК» и деловую репутацию.
- Председатель профкома заявляет, что причиной технологического нарушения, имевшего место 16 апреля 2023 года, послужило привлечение подрядных организаций и их некачественная работа. Подрядные организации никогда за период существования станции не привлекались для ремонта поврежденного узла. Происшедшее является следствием высокого износа технологического оборудования. Напомним, что произошел порыв напорного трубопровода подогревателей подпитки цикла, снижение уровня в деаэраторах питания, и, как следствие, остановка питательных насосов. Из-за прекращения подачи питательной воды котлоагрегаты были остановлены оперативным персоналом. В настоящий момент в соответствии с законодательством РК ведется расследование технологического нарушения комиссией, созданной Госэнергонадзором, - говорится в заявлении предприятия.
На прошлой неделе работники ТОО «МАЭК» записали видеообращение, в котором рассказали, что предприятие регулярно выходит из строя, из-за чего сотрудники вынуждены работать в аварийных условиях и днем, и ночью за низкую оплату.
Сотрудники уверены, что из-за сложившейся ситуации может пострадать население региона, что может привести к резонансным событиям.