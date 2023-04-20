Сотрудники ТОО «МАЭК» вновь обратились к власти

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Одной из насущных проблем предприятия, как говорят сотрудники энергокомбината в своем обращении, является низкий уровень заработной платы его работников. По их словам, цены на продукты выросли на 31,5 процента, на непродовольственные товары - на 27,5 процента, платные услуги на 18 процентов.
- В соответствии с пунктом 3.15 коллективного договора предприятия, работодатель на основании приказа госоргана, осуществляющего руководство в области электроэнергетики, и приказа госоргана, осуществляющего руководство в соответствующих сферах монополий в области повышения тарифов МАЭКа, производит индексацию уровня заработной платы из-за уровня инфляции, - отметили в обращении сотрудники.
В прошлом году они уже требовали повышения заработной платы, работодатель же, несмотря на то, что он обязан проводить индексацию зарплаты сотрудников на фоне повышения уровня цен, не делает этого по сей день, ссылаясь на изношенность оборудования.
- В этой связи для получения объективной и независимой оценки ситуации на предприятии обращаемся с требованием независимого аудита хозяйственно-финансовой детальности предприятия с привлечением общественности региона и представителей профсоюзов, - заключили сотрудники в обращении.
Напомним, ранее рабочие ТОО «МАЭК» обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Позже рабочие Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором призвали руководство расторгнуть договор с подрядными организациями, которые якобы в силу своей неопытности вредят предприятию.
- В соответствии с пунктом 3.15 коллективного договора предприятия, работодатель на основании приказа госоргана, осуществляющего руководство в области электроэнергетики, и приказа госоргана, осуществляющего руководство в соответствующих сферах монополий в области повышения тарифов МАЭКа, производит индексацию уровня заработной платы из-за уровня инфляции, - отметили в обращении сотрудники.
В прошлом году они уже требовали повышения заработной платы, работодатель же, несмотря на то, что он обязан проводить индексацию зарплаты сотрудников на фоне повышения уровня цен, не делает этого по сей день, ссылаясь на изношенность оборудования.
- В этой связи для получения объективной и независимой оценки ситуации на предприятии обращаемся с требованием независимого аудита хозяйственно-финансовой детальности предприятия с привлечением общественности региона и представителей профсоюзов, - заключили сотрудники в обращении.
Напомним, ранее рабочие ТОО «МАЭК» обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Позже рабочие Мангистауского атомного энергетического комбината записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором призвали руководство расторгнуть договор с подрядными организациями, которые якобы в силу своей неопытности вредят предприятию.