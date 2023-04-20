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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 20:41

Просмотров: 298

Нефтяники Жанаозена рассказали о задержании в столице

Сотрудники нефтесервисной компании, бастовавшие в столице у здания министерства энергетики, провели пресс-конференцию. Один из них в ходе встречи с журналистами рассказал, как происходило задержание бастовавших. Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Фото Zakon.kz
Нефтяники Жанаозена, прибывшие в Астану 10 апреля и устроившие забастовку у здания Минэнерго, как сообщает Zakon.kz, встретились с представителями средств массовой информации и рассказали о ходе переговоров с руководством АО НК «КазМунайГаз». В ходе пресс-конференции один из работников Кайрат Кусмагамбетов прокомментировал распространяющуюся в Сети информацию о том, что к нефтяникам после задержания якобы применили силу в отделении полиции.

- Когда прибыл СОБР, мы ведь не шли добровольно в автобусы. В это время были ребята, которые получили от СОБРа. Где-то 10-20 человек. Часть людей ведь поездом отправили. Тогда ночью в пути мы об этом узнали. Но сейчас все хорошо. Но в отделении никого не били. Были синяки под глазами, кому-то губу порвали, кому-то по почке били. Они тогда нам рассказали, - рассказал он.

Помимо этого, Есенжан Абдурахим, один из бастовавших, пояснил, что в ходе встречи с руководством национальной нефтяной компании вопросы касаемо их трудоустройства не были решены полностью.

- Все требования, которые мы выдвинули - еще ни один вопрос полностью не решен сейчас, так как КМГ не хватило компетенции решить вопрос. Нам предлагают сейчас (неофициально предложили), чтобы на уровне области, акима области с созданием рабочей группы с разными ведомствами и компаниями решить этот вопрос. Официального приглашения мы еще не получили, это не официальное такое предложение, - сказал он.

По его словам, при подтверждении данного предложения приказом или иными документами они готовы обсудить этот вопрос на региональном уровне.

Бывший работник нефтесервисной компании также ответил и на слова министра энергетики Алмасадама Саткалиева, который не исключил, что пикетчики могли стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.

- Мы много раз были на подобных митингах и уже имеем опыт. Мы знаем, что в Астане холодно, поэтому пару человек взяли с собой спальные мешки. Некоторые купили их уже на месте. Не было никакого подвоза, билеты нам никто не покупал, приехали за свой счет на поезде и на автобусе. Мы все работаем в одной компании и дружны между собой. Поэтому опровергаем информацию, что якобы нам руководство компании «БерАли» купили билеты и якобы мы лоббируем их интересы. Это неправда. Нам нужно постоянное место работы, оплата через единую систему оплаты труда, и чтобы был долгосрочный контракт. Рабочие «Озенмунайгаз» получают по полтора миллиона тенге, наши рабочие получают максимум 800 тысяч тенге, - отметил Есенжан Абдрахманов.

Его поддержал представитель инициативной группы Нурсултан Нурумов.

- В целом вопрос у нас не в размере заработной платы, а в условиях труда в рамках трудового кодекса. Если взять в пример компанию «Ай Бис», то там нет ни техники, ни условий труда. Мы не согласны. В другой компании также ничего в рамках трудового кодекса не соблюдается. Мы также не согласны с условиями другой компании. Они говорят, что примут на работу всех 240 рабочих, могут взять только 120-130. А остальные куда? Мы на это тоже не согласны. Мы готовы работать, если будет соблюдаться трудовой кодекс, будут созданы безопасные условия труда, - заявил он.

Напомним, 10 апреля около 80 рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена собрались в столице у здания Министерства энергетики Казахстана с требованием предоставить им стабильную работу.

Позже стало известно, что протестовавшие в Астане нефтяники возвращаются в Жанаозен.



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