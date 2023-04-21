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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:53

Просмотров: 641

Названа предварительная причина гибели фламинго в Мангистау

Работники ветеринарной станции взяли тушки фламинго для лабораторных исследований и установления причин их гибели. По предварительной информации, причиной могло стать столкновение птиц с линиями высоковольтных электропередач. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства РК.

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В комитете лесного хозяйства РК рассказали о гибели 4-х фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области.

- Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира. Стоит отметить, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала до 15-20 м/с, произошла пыльная буря). По предварительным данным, причиной гибели могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач, - говорится в сообщении.

Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.

Напомним, в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго.



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Комментарии ( 1 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 19:08
Ну ну. Всегда летали не сталкивались, а тут сталкнулись. Руководство заводов уже забашляло.... В тушках птиц тоже ничего типа не найдут... Грустно от продажных структур.
 
 

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