Названа предварительная причина гибели фламинго в Мангистау

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В комитете лесного хозяйства РК рассказали о гибели 4-х фламинго у села Сам Бейнеуского района Мангистауской области.
- Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира. Стоит отметить, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала до 15-20 м/с, произошла пыльная буря). По предварительным данным, причиной гибели могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач, - говорится в сообщении.
Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.
Напомним, в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго.
- Для выяснения причин гибели птиц на место выехали работники районной ветеринарной станции, аким сельского округа, заместитель директора Самского КГУ по охране лесов и животного мира. Стоит отметить, что территория Бейнеуского района находится на сезонном пути миграции птиц. В последнее время здесь зафиксированы неблагоприятные погодные условия (скорость ветра достигала до 15-20 м/с, произошла пыльная буря). По предварительным данным, причиной гибели могло быть столкновение с линиями высоковольтных электропередач, - говорится в сообщении.
Работниками ветеринарной станции туши птиц были взяты для дальнейших лабораторных исследований и установления причин их гибели.
Напомним, в восьми километрах от села Бейнеу в Мангистауской области обнаружили мертвых фламинго.