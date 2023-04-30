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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 1437

Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау

Акимат заявил о старте ремонтных работ в общественном туалете на набережной Актау.

Фото предоставили в городском акимате
В городской администрации сообщили, что в общественном туалете начали проводить капитальный ремонт.

Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау

Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау


По заверениям чиновников, в ближайшее время общественный туалет уже будет доступен для жителей Актау.

Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау

Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау


Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года.

Напомним, на набережной работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.



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Комментарии ( 3 )

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Dondon (Посетители) Сегодня, 16:42
С какой целью этот туалет закопали под землю, это что какое то заведение не приличное? Поднимите его на поверхность...всё только усложнили...
 
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Жуков (Посетители) Сегодня, 16:20
Ремонт закончат к сентябрю и туалет снова закроют до весны ))
 
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  • rastolkuy
  • ЛШП
 Lite (Посетители) Сегодня, 13:32
Март-Апрель закончился уже, а дело с мёртвой точки так особо не двигается.

Нашему региону мало уделяют внимания, учитывая что регион приносит государству хороший доход. Тут явно многие пересидели на своих местах и устали "работать".
 
 

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