Что происходит с общественным туалетом на набережной Актау

Фото предоставили в городском акимате
В городской администрации сообщили, что в общественном туалете начали проводить капитальный ремонт.
По заверениям чиновников, в ближайшее время общественный туалет уже будет доступен для жителей Актау.
Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года.
Напомним, на набережной работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.
По заверениям чиновников, в ближайшее время общественный туалет уже будет доступен для жителей Актау.
Как говорили в городском акимате ранее, общественный туалет заработает в марте-апреле этого года.
Напомним, на набережной работает на данный момент один единственный платный туалет за пунктом полиции в 15 микрорайона, почти в километре от бесплатного нефункционирующего общественного туалета.