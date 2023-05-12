Студенты выезжали к пострадавшим при обрушении козырька в Актау: в «Скорой помощи» прокомментировали жалобу очевидца

Место происшествия
В службе «Скорой помощи» прокомментировали заявление жительницы Актау Валерии Фурсиной, которая рассказала, что прибывшие на место происшествия молодые врачи не оказывали помощь пострадавшему мужчине.
- Его достали. Он живой был. У него из внешних повреждений только нос железкой отрезало, край носа, но пульс был. Мы его достали и язык держали, он начал задыхаться. Просили - кислород дайте, дефибрилятор примените. Но ничего сделано не было, и вот прибывшие медики, получается, его бросили и пошли заниматься тем, у которого ноги были сломаны. Они ему шины накладывали, а тот мужчина так и лежал. Председатель ЖЭКа кричал, пожалуйста, ну хоть что-то сделайте, - рассказала журналистам Валерия Фурсина.
Руководство станции Скорой медицинской помощи Мангистауской области ответило на данное заявление.
- На вызов были отправлены 3 бригады станции скорой медицинской помощи. Первая бригада прибыла на место происшествия в течение шести минут. По приезду бригады была произведена сортировка пациентов, и первым был осмотрен тяжелый пациент, находившийся в бессознательном состоянии. На момент осмотра у пациента зафиксировано отсутствие признаков жизни (расширены зрачки, отсутствие пульса и дыхания, изолиния на электрокардиологическом снимке), констатирована смерть. Находившийся рядом с погибшим мужчина требовал подключить кислород к погибшему, утверждая, что он дышит и есть пульс. Бригадой было разъяснено о том, что констатирована смерть, и далее врачи продолжили оказание медицинской помощи другим пострадавшим, так как был риск возникновения травматического шока у одного из пострадавших с открытым переломом голени справа, - разъясняют медики.
По их словам, все бригады Скорой помощи по области на 100% оснащены медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помимо этого, они подтвердили, что на вызов выезжали студенты медицинского колледжа «Мейірбике».
- На момент обслуживания вызова в 9 микрорайоне все медицинское оборудование находилось рядом с бригадой. С бригадами на вызове находились три практиканта из медицинского колледжа «Мейірбике», которые в оказании медицинской помощи не участвовали. Между ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» и медицинским колледжем «Мейірбике» имеется договор на прохождение практики. Прохождение практики в станции скорой медицинской помощи помогает студенту осваивать основные клинические навыки и развивать способности, помогает студенту справиться с эмоциями, проводит оценку клинической практики, также обеспечивает проведение клинической практики в соответствии с программой практики, - добавили медики.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау. Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
- Его достали. Он живой был. У него из внешних повреждений только нос железкой отрезало, край носа, но пульс был. Мы его достали и язык держали, он начал задыхаться. Просили - кислород дайте, дефибрилятор примените. Но ничего сделано не было, и вот прибывшие медики, получается, его бросили и пошли заниматься тем, у которого ноги были сломаны. Они ему шины накладывали, а тот мужчина так и лежал. Председатель ЖЭКа кричал, пожалуйста, ну хоть что-то сделайте, - рассказала журналистам Валерия Фурсина.
Руководство станции Скорой медицинской помощи Мангистауской области ответило на данное заявление.
- На вызов были отправлены 3 бригады станции скорой медицинской помощи. Первая бригада прибыла на место происшествия в течение шести минут. По приезду бригады была произведена сортировка пациентов, и первым был осмотрен тяжелый пациент, находившийся в бессознательном состоянии. На момент осмотра у пациента зафиксировано отсутствие признаков жизни (расширены зрачки, отсутствие пульса и дыхания, изолиния на электрокардиологическом снимке), констатирована смерть. Находившийся рядом с погибшим мужчина требовал подключить кислород к погибшему, утверждая, что он дышит и есть пульс. Бригадой было разъяснено о том, что констатирована смерть, и далее врачи продолжили оказание медицинской помощи другим пострадавшим, так как был риск возникновения травматического шока у одного из пострадавших с открытым переломом голени справа, - разъясняют медики.
По их словам, все бригады Скорой помощи по области на 100% оснащены медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помимо этого, они подтвердили, что на вызов выезжали студенты медицинского колледжа «Мейірбике».
- На момент обслуживания вызова в 9 микрорайоне все медицинское оборудование находилось рядом с бригадой. С бригадами на вызове находились три практиканта из медицинского колледжа «Мейірбике», которые в оказании медицинской помощи не участвовали. Между ГКП на ПХВ «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» и медицинским колледжем «Мейірбике» имеется договор на прохождение практики. Прохождение практики в станции скорой медицинской помощи помогает студенту осваивать основные клинические навыки и развивать способности, помогает студенту справиться с эмоциями, проводит оценку клинической практики, также обеспечивает проведение клинической практики в соответствии с программой практики, - добавили медики.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау. Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау. Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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