Акимат Актау: В бюджете не предусмотрены средства на благоустройство станции «Меловая»

Фото из архива Lada.kz
В актауском городском акимате ответили на просьбы горожан благоустроить пешеходную дорожку между 22 и 6 микрорайонами.
- Доводим до вашего сведения, что по поводу благоустройства по данному адресу средства из бюджета не предусмотрены. При выделении денежных средств будут проводиться соответствующие работы, - сообщает актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее мы сообщали, что жители 22 микрорайона испытывают неудобства, провожая и встречая детей из школы №6, а также детского садика, которые находятся в 6 микрорайоне.
- Сколько лет живём здесь и никому нет дела до этих перронов и железнодорожной дороги. Испытываем постоянные мучения, особенно в дождливые дни скапливаются большие лужи, а при заморозках образуется гололёд, - говорят жители 22 микрорайона.
В тёмное время суток, как уверяют жители, на этой территории нет освещения и много бродячих собак. К тому же работники близлежащих организаций выкидывают мусор прямо к проходу.
Родители школьников из 22 микрорайона уже не раз обращались в городской акимат, начиная с 2013 года. Они даже собрали 50 подписей под петицией, чтобы решить проблему, но безуспешно.
Три года на станции «Меловая» планировали построить новый железнодорожный вокзал. В 2020 году инициаторы проекта обещали, что между 6 и 22 микрорайонами появится транспортно-пересадочный узел, который объединит здание железнодорожного и автовокзалов, гостиницу, парковку и торговый центр с ледовым катком, кинотеатром, кафе и ресторанами.
- Доводим до вашего сведения, что по поводу благоустройства по данному адресу средства из бюджета не предусмотрены. При выделении денежных средств будут проводиться соответствующие работы, - сообщает актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее мы сообщали, что жители 22 микрорайона испытывают неудобства, провожая и встречая детей из школы №6, а также детского садика, которые находятся в 6 микрорайоне.
- Сколько лет живём здесь и никому нет дела до этих перронов и железнодорожной дороги. Испытываем постоянные мучения, особенно в дождливые дни скапливаются большие лужи, а при заморозках образуется гололёд, - говорят жители 22 микрорайона.
В тёмное время суток, как уверяют жители, на этой территории нет освещения и много бродячих собак. К тому же работники близлежащих организаций выкидывают мусор прямо к проходу.
Родители школьников из 22 микрорайона уже не раз обращались в городской акимат, начиная с 2013 года. Они даже собрали 50 подписей под петицией, чтобы решить проблему, но безуспешно.
Три года на станции «Меловая» планировали построить новый железнодорожный вокзал. В 2020 году инициаторы проекта обещали, что между 6 и 22 микрорайонами появится транспортно-пересадочный узел, который объединит здание железнодорожного и автовокзалов, гостиницу, парковку и торговый центр с ледовым катком, кинотеатром, кафе и ресторанами.