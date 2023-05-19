Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.19 KZT
  • €1 = 485.89 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 693

Акимат Актау: В бюджете не предусмотрены средства на благоустройство станции «Меловая»

Жители Актау вновь пожаловались на проблему бездорожья и бесхозных перронов в районе станции «Меловая» в 6А микрорайоне. Неудобства испытывают дети, люди с ограниченными возможностями и родители с колясками. Как сообщили в городском акимате, средства из бюджета на благоустройство станции не предусмотрены.

Фото из архива Lada.kz
В актауском городском акимате ответили на просьбы горожан благоустроить пешеходную дорожку между 22 и 6 микрорайонами.

- Доводим до вашего сведения, что по поводу благоустройства по данному адресу средства из бюджета не предусмотрены. При выделении денежных средств будут проводиться соответствующие работы, - сообщает актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее мы сообщали, что жители 22 микрорайона испытывают неудобства, провожая и встречая детей из школы №6, а также детского садика, которые находятся в 6 микрорайоне.

- Сколько лет живём здесь и никому нет дела до этих перронов и железнодорожной дороги. Испытываем постоянные мучения, особенно в дождливые дни скапливаются большие лужи, а при заморозках образуется гололёд, - говорят жители 22 микрорайона.

В тёмное время суток, как уверяют жители, на этой территории нет освещения и много бродячих собак. К тому же работники близлежащих организаций выкидывают мусор прямо к проходу.

Родители школьников из 22 микрорайона уже не раз обращались в городской акимат, начиная с 2013 года. Они даже собрали 50 подписей под петицией, чтобы решить проблему, но безуспешно.

Три года на станции «Меловая» планировали построить новый железнодорожный вокзал. В 2020 году инициаторы проекта обещали, что между 6 и 22 микрорайонами появится транспортно-пересадочный узел, который объединит здание железнодорожного и автовокзалов, гостиницу, парковку и торговый центр с ледовым катком, кинотеатром, кафе и ресторанами.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 12:10
Три года на станции «Меловая» планировали построить новый железнодорожный вокзал.

Ж/Д вокзал там не нужен, и так дышать нечем. Лучше парковую зону сделать с зелёными насаждениями.
по поводу благоустройства по данному адресу средства из бюджета не предусмотрены.

Зато на театры есть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Argallo (Посетители) Сегодня, 11:27
Там же лет 15 назад разобрали железную дорогу. Остатки в тупике за политехом в 3мкр.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 Lite (Посетители) Сегодня, 11:12
Акимат Актау: В бюджете не предусмотрены средства на благоустройство станции «Меловая»


Значит нужно предусмотреть, выбить, найти. Иначе зачем вы там сидите?

Там должен быть парк к началу следующего года.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:00
Три года на станции «Меловая» планировали построить новый железнодорожный вокзал - как всегда, наверное еще и сумма была выделена devil
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика